Il figlio di David e Victoria Beckham debutta come modello ed è affascinante come i suoi famosi genitori. Le foto

Romeo Beckham, figlio di David e Victoria, rende i genitori orgogliosi. Il secondogenito della celebre coppia ha compiuto il proprio debutto nel mondo della moda e l’ha fatto in grande stile.

Romeo Beckham: complimenti dai genitori

Il 18enne appare, infatti, in copertina sul numero di febbraio de L’Uomo Vogue, in uscita il 22 gennaio. Le anticipazioni del servizio fotografico, caricate su Instagram nelle scorse ore, sono state anche condivise con felicità da David e Victoria, con tanto di generosi complimenti.

Physique du role

Fin dalla nascita, Romeo Beckham è abituato alle luci dei riflettori. Naturale, se hai un papà e una mamma tanto celebri. Davanti all’obiettivo del duo di fotografi Bert & Marcus, il giovane mostra un talento naturale. Volto corrucciato e una somiglianza impressionante all’ex componente delle Spice Girls, Romeo ha il physique du role per questo lavoro.

Se nella fisionomia ricorda in modo pazzesco Vic, l’altezza e i muscoli li ha, invece, ereditati dalla star del calcio. I capelli con il maxi ciuffo sono biondo platino.

Capelli biondo platino

Tra i quattro figli dei signori Beckham, Romeo pare al momento il più estroso e senz’altro trae ispirazione dalle capigliature che il papà David ha sfoggiato negli anni. Solamente nel 2020 è apparso con i capelli rasati, lunghi alle spalle, con le treccine, rasta e adesso completamente decolorato.

Romeo Beckham: fidanzatissimo con Mia Regan

Nello shooting, realizzato a Londra poco prima di Natale, porta capi firmati e abiti vintage. Se in copertina calza un paio di sneakers Prada, in una delle immagini contenute all’interno del magazine indossa un top azzurro da donna della stylist Supriya Lele, abbinato a un paio di pantaloni in pelle rossa e boxer larghi. Sulle orme di David Beckham, Romeo si diverte a giocare con gli stereotipi. Ma esclusivamente per fini professionali, felicemente fidanzato con la modella Mia Regan.