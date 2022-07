Aveva gettato via la sua vita e non aveva più voglia di sorridere: la rinascita e la lezione di una ragazza di nome Laura Ripley

Questa è la storia di Laura Ripley, una ragazza che a 23 anni aveva deciso di rinunciare alla felicità e di gettare via la sua vita.

Si sentiva sola, triste e grassa e si rifugiava nell’alcol. Era l’unico modo per soffocare la sofferenza e tutto ciò che odiava, la sua vita e il suo lavoro. Lei stessa ha raccontato:

Passavo interi weekend chiusa la mia stanza, mangiavo qualsiasi cosa riuscivo a trovare, giocavo all’Xbox e bevevo. Continuavo a pensare cosa ne sarebbe stato di me, avevo finito ogni possibile scusa.

Un giorno Laura Ripley ha deciso di scrivere una lista con le sue ultime volontà. Il foglio conteneva circa 300 cose che lei voleva fare. A partire dalla tinta rosa ai capelli, dare da mangiare ad un rinoceronte, nuotare con i delfini e ancora dimagrire e poi sposarsi.

Sono passati anni da quel giorno dell’anno 2013. Oggi la ragazza è riuscita a spuntare 120 cose su 300. È molto seguita sui social, ha creato una pagina Facebook attraverso la quale aggiorna i suoi numerosi seguaci sulle imprese raggiunte di quella Bucket List.

La preziosa lezione di Laura Ripley

Oggi ha smesso di bere, cerca modi per far fruttare i suoi soldi e non passa più interi weekend nel suo letto. È dimagrita, ha imparato ad accettarsi, riuscendo così a socializzare con nuove persone, che sono diventate i suoi amici.

Il pensiero di potermi trovare, un giorno, sul letto di morte e di aver vissuto una vita che non mi piaceva, mi spaventava. Non volevo più avere rimpianti.

Ha voluto raccontare la sua storia anche per dare forza a tutti coloro che vivono come faceva lei. Coloro che si lasciano travolgere dalla tristezza e dalla depressione e che si rifugiano nel cibo e nell’alcol.

Laura vuole dire a queste persone che con la forza di volontà si può raggiungere qualsiasi obiettivo. Se prima lei credeva di essere inutile, di non contare nulla e di voler mettere fine alla sua vita, oggi si sente rinata. Riesce a guardarsi allo specchio e a sorridere ogni mattina che si alza da quel letto che prima era il suo più grande incubo. Una ragazza di 26 anni che ha lasciato al mondo una lezione davvero preziosa.