Ionica Adriana è un’attrice molto conosciuta, che recentemente ha deciso di raccontare la sua vera storia. Ha scoperto durante il lockdown di un passato che non avrebbe mai immaginato.

È stata adottata da bambina e i suoi genitori biologici, Cindy e Anthony, hanno deciso di aiutarla a rintracciare la madre biologica e a scoprire di più su quelle che sono le sue vere origini. Dopo la nascita, nel 1988, Ionica Adriana è stata affidata ad un orfanotrofio e poi è stata adottata dai due signori. Grazie a loro ha avuto una vita meravigliosa ed è riuscita a realizzare ogni suo sogno.

È riuscita a scoprire che la sua madre biologica si chiama Valentina e che quando aveva solo 16 anni, ha dato alla luce lei e poi ha avuto altre due figlie, Angela e Karina.

Grazie a Facebook, durante il primo lockdown, è riuscita a rintracciare Angela e a scoprire che vive in California. Mentre la sua mamma biologica insieme alla sorella carina, si trovano in Sicilia. La nota attrice ha raccontato:

Le ho scritto domandandole se nel 1988 aveva avuto una figlia nata in Romania e lei mi ha detto di sì. Ricordo che mia madre è venuta di corsa su per le scale gridando: ‘È la Valentina giusta, è su FaceTime’. Ero stordita, non riuscivo nemmeno a parlare, ho sorriso e ho salutato.

Il mese di aprile successivo, Ionica è andata in Sicilia per conoscere la donna che l’aveva messa al mondo e la sua sorellastra Karina. Quando ha incontrato la madre, questa si è scusata in lacrime. Le ha spiegato di averla lasciata in orfanotrofio per fare in modo di trovare una vita migliore. Si è trasferita in Italia, dove ha trovato un lavoro.

Adesso che i contagi non sono più come prima, l’attrice spera di riuscire ad incontrare anche l’altra sorella e a riunire tutta la famiglia.