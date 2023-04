Quella di oggi, è la storia di una madre che ha fatto il giro del mondo. Il suo nome è Desiree Fortin e per anni, insieme al marito Rayan, ha sperato di realizzare il sogno di allargare la famiglia.

Purtroppo la coppia si è ritrovata a combattere una lunga battaglia contro l’infertilità e, alla fine, hanno deciso di provare con la fecondazione in vitro.

Un giorno è arrivata la notizia che tanto aspettavano, Desiree Fortin era in dolce attesa. Ma i futuri genitori, non erano preparati a quell’indimenticabile prima ecografia…

Il loro amore ha avuto inizio al college, nel lontano 2009. Dopo il matrimonio, moglie e marito hanno deciso di realizzare il sogno di diventare genitori. Il loro mondo è crollato quando i medici hanno diagnosticato a Desiree la sindrome dell’ovaio policistico, l’ipotiroidismo e un basso livello di progesterone.

Per tre lunghi e dolorosi anni, hanno provato ad avere un figlio, prima di decidere per la fecondazione in vitro. I test di gravidanza erano sempre negativi e per la donna, la situazione era diventata mentalmente stressante.

Mi sdraiavo ogni volta sul pavimento del bagno, con in mano il test negativo, in lacrime. È stato costoso, estenuante fisicamente, emotivamente e mentalmente. Poi è arrivata la notizia che tanto aspettavamo, ero incinta. Siamo andati felici a fare l’ecografia e il medico ci guardava in silenzio. Forse non sapeva come darci quella notizia. Eravamo in attesa di 3 bambini… starete pensando che non c’è notizia più bella. È così… ma dopo pochi minuti, quello stesso medico mi ha detto che non sarei stata in grado di portarla a termine… ero troppo magra, troppo bassa, avevo problemi… Ma io volevo diventare mamma e gli ho dimostrato che si sbagliava!