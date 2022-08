Una coppia scatta una foto con i loro tre gemelli, poi i medici notano qualcosa di sbalorditivo

Il momento del parto è indubbiamente uno dei momenti più emozionanti nella vita di una coppia. Nonostante sia qualcosa di speciale, però, il parto spesso finisce per avere complicazioni che possono rendere la situazione un’esperienza devastante. Ma nel caso della coppia protagonista della storia che vogliamo raccontare, l’imprevisto è stato sorprendente.

Amber e Levi si sono sposati e da subito hanno sognato di formare una famiglia. Hanno avuto quindi il primo figlio e, poco dopo, il secondo. Dopo averne parlato a lungo, la coppia ha deciso di volere un altro bambino.

Dopo essere rimasta incinta, Amber ha scoperto qualcosa che sarebbe stato totalmente inaspettato per lei e suo marito. Dopo aver effettuato gli esami di gravidanza di routine, il medico che ha curato la donna ha dato la notizia che la futura mamma non avrebbe aspettato un solo bambino, ma ben tre.

Trascorsi i nove mesi di gravidanza, un giorno Amber ha iniziato a sentire le contrazioni. Tempestivo è stato il trasporto in ospedale per iniziare il travaglio. Durante il parto la donna ha avuto seri problemi ed è quasi morta, richiedendo anche una trasfusione di sangue per salvarle la vita. Nonostante le difficoltà che ha incontrato mentre stava partorendo, tutto è andato per il meglio ed i medici hanno scoperto qualcosa di sorprendente.

Come già anticipato, quando Amber ha partorito i medici hanno notato qualcosa di sorprendente: i bambini erano identici. La probabilità che ciò accada è minima. Basti pensare che è circa 1 caso su 200 milioni. Fortunatamente, anche se i gemelli erano nati sottopeso, erano tutte sani. Oggi la coppia vive con i loro 5 figli: Lilly, Josey, Norah, Rylan e Remi.

Una storia che non appena è stata raccontata ha fatto il giro del web ed è diventata virale. Sono stati molti coloro rimasti affascinati da questa vicenda.