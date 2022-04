La storia di Rehan Staton il ragazzo che desiderava laurearsi, ma che non poteva farlo

Oggi abbiamo deciso di raccontarvi una storia davvero bella, ma che non è iniziata nel migliore dei modi. Il protagonista è un ragazzo chiamato Rehan Staton, di 24 anni, che amava studiare e desiderava poter andare all’università, ma non poteva farlo per aiutare la famiglia con le spese.

Per fortuna grazie all’intervento dei suoi colleghi e di un suo amico, la vicenda ha avuto il lieto fine che tutti speravano. Ora frequenta la facoltà di Legge.

La vita di Rehan, dei suoi genitori e dei fratelli, sembrava essere quella di qualsiasi altra famiglia. I bambini erano legati alla mamma e al padre: erano abbastanza felici.

Tuttavia, quando il piccolo Rehan aveva circa 8 anni, è avvenuto l’impensabile. La mamma in seguito ad un viaggio nello Sri Lanka, ha deciso di abbandonare i figli e il marito.

L’uomo lavorava ogni giorno, ma ovviamente faceva fatica a stare dietro ai bambini. La cosa più triste è stata quando i due ragazzi hanno subito atti di bullismo dai loro compagni, perché non avevano abbastanza soldi in casa.

Rehan al suo ultimo anno di scuola, ha provato a fare diverse domande per il college. Tuttavia, non lo hanno mai accettato. Infatti aveva perso ormai ogni speranza. Si era messo a lavorare in un’azienda che si occupa di raccolta di rifiuti, chiamata Bates Trucking & Trash Removal a Bladensburg.

L’aiuto degli amici per Rehan Staton

I suoi colleghi sapevano del suo sogno nel cassetto e speravano davvero di poterlo aiutare. Infatti tutti insieme sono riusciti a convincerlo a provare a rifare di nuovo la domanda.

Inoltre, il suo capo ha parlato con un professore che insegna all’università del Maryland ed hanno fatto di tutto per farlo ammettere. Rehan per anni ha frequentato le lezioni. Si è anche presentato sporco da lavoro, perché non sempre riusciva a fare la doccia.

Tuttavia, in queste ultimi giorni è arrivata la notizia che tutti speravano. Il ragazzo si è laureato ed ora sta per diventare un avvocato. Nonostante tutto non si è ancora licenziato dal suo vecchio lavoro, perché deve ancora aiutare il padre con le spese mediche, visto che è malato ed ha bisogno di cure.