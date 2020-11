Uno degli attaccanti più forti e più completi della storia del calcio, questo è considerato oggi Zlatan Ibrahivovic. Nella foto che ha pubblicato qualche ora fa sul suo profilo Instagram, però, il bomber del Milan ha voluto mostrare com’era il suo aspetto quando era soltanto un bambino. In pochissimi minuti, la foto ha ricevuto centinaia di migliaia di like e centinaia di commenti.

Nella foto, il bambino che allora aveva all’incirca 10 anni, è ritratto sorridente affianco ad un anziano signore, che non si sa chi possa essere. La didascalia dello scatto riporta due semplici parole: “radici balcaniche“.

Pur essendo nato in Svezia, paese del quale è anche completamente innamorato, Zlatan non ha mai nascosto quelle che sono le sue origini. Lui è nato a Malmö, nella Svezia meridionale, il 3 ottobre del 1981 ed è figli di immigrati jugoslavi. il padre Šefik è nato in Bosnia-Erzegovina, mentre sua madre, Jurka Gravić ha origini croate. Forse, la foto che Ibra ha voluto condividere, è stata scattata proprio in uno di questi due paesi.

Credit: Zlatan Ibrahimovic – Facebook

La leggenda del calcio svedese si è voluto aggiungere alla lista di tutti i volti noti dello spettacolo e dello sport che, almeno per una volta, hanno voluto condividere momenti della loro infanzia, ricordando i tempi ormai trascorsi.

Credit: Zlatan Ibrahimovic – Facebook

Un altro motivo per far parlare di sé, dunque. Quasi sempre per meriti sportivi, Zlatan si rende spesso protagonista di simpatici siparietti con i quali si definisce come una sorta di divinità del calcio. E come dargli torto? Oltrepassati ormai i 39 anni, Zlatan non mostra ancora alcun segnale di “vecchiaia” e continua a trascinare il suo Milan a suon di gol e ottime prestazioni. Nemmeno fosse un ragazzino. Molto iconico anche il modo in cui ha affrontato e sconfitto, il mese scorso, il Coronavirus.

La vita di Zlatan Ibrahimovic presto al cinema

Dopo alcuni libri e documentari dedicati a lui o scritti direttamente a suo nome, Zlatan Ibrahimovic sarà presto il protagonista anche di un film. Il tema? ovviamente la sua storia e la sua leggendaria carriera.

Credit video: EuroScouter – YouTube

A dirigere il film sarà il regista Jens Sjogren, uscirà in Italia presumibilmente nell’autunno del 2021 e racconta tutta la storia dell’asso del calcio. Dalla sua infanzia difficile nei sobborghi di Malmö, agli inizi della carriera in Olanda nell’Ajax che lo hanno portato ad essere conosciuto a livello mondiale. Il resto della carriera, diviso tra Juventus, Inter, Milan, Barcellona e una piccola parentesi negli Stati Uniti, lo hanno portato ad essere riconosciuto come una delle maggiori star della storia di questo sport.