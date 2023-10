“Le dicono che è brutta, non vuole uscire di casa”. L’appello straziante di una mamma per la sua bambina di 9 anni, che soffre sin dalla nascita

Una storia che ha commosso il mondo. Una bambina di 9 anni nata senza un occhio, costretta a soffrire sin da quando aveva soltanto un anno e oggi vittima di bullismo da parte dei suoi compagnetti. La madre ha voluto lanciare un appello a tutti i genitori e dare vita ad una raccolta fondi, per poter dare la possibilità alla sua bambina di ricevere un occhio bionico.

La bambina di 9 anni è affetta da una grave microftalmia. Quando aveva soltanto un anno, i medici hanno cercato di aiutarla grazie ad una protesi. A soli 3 anni, invece, è stata sottoposta ad un’operazione rivoluzionaria che le ha donato un occhio nuovo, costruito con il grasso prelevato dalla sua pancia. È stata la prima persona in assoluto a sottoporsi ad un intervento del genere nel Regno Unito.

Purtroppo, dopo un collasso dal lato della protesi, i medici si sono resi conto che quella struttura era troppo pesante per il viso di una piccola di soli 3 anni.

Negli anni successivi, la minore si è sottoposta ad altri interveniti. La mamma ha raccontato di ben 24 operazioni dalla nascita ad oggi. Gli amichetti non possono comprendere la sua sofferenza e spesso la prendono in giro. La bambina di 9 anni soffre e si sente diversa. Il suo volto è peggiorato per colpa di tutte le operazione e ciò che questa mamma desidera, è solo regalare un po’ di serenità alla sua bambina. Per questo si è rivolta ai genitori di tutto il mondo, chiedendo loro di insegnare ai propri figli ad accettare il diverso. Il bullismo può diventare pericoloso.

Non solo, questa mamma ha chiesto aiuto a quelle stesse persone, attraverso una raccolta fondi. Vorrebbe donare a sua figlia un occhio bionico, che purtroppo non è fornito dal Servizio Sanitario Nazionale britannico. Dovrà essere costruito appositamente per la bambina di 9 anni dagli Stati Uniti.