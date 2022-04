Per la maggior parte delle donne, sognare il proprio matrimonio, è qualcosa di bellissimo. Ognuna desidera che sia il suo giorno unico e speciale. Questo infatti è il caso di una ragazza, chiamata Lindsay Raby, che per le nozze, ha scelto 4 damigelle insolite: erano le sue nonne.

Questa vicenda che ha davvero dell’incredibile, è diventata in fretta virale sui social. In tanti ne sono rimasti a bocca aperta ed hanno voluto congratularsi con questa giovane donna.

Lindsay stava organizzando il suo matrimonio per il 22 settembre del 2019. Sia lei che il suo futuro sposo erano al settimo cielo, perché non desideravano altro che giurarsi amore eterno.

Tuttavia, proprio mentre erano impegnati a pensare agli invitati, alla location ed a tutti i dettagli, la ragazza ha avuto un’idea geniale. Qualcosa che nessuno aveva mai visto.

Lindsay ha chiesto alle quattro nonne di essere le sue damigelle. Tra queste c’era la nonna del marito, la sua bis nonna di 90 anni e le sue due nonne. Ovviamente, le signore erano felici ed hanno subito accettato.

Il matrimonio unico e speciale di Lindsay Raby, con al suo fianco le nonne

Le donne anziane in quella giornata speciale, hanno indossato un vestito blu molto simile tra loro. Inoltre, hanno percorso la navata della chiesa, con una borsetta in mano.

All’interno c’erano i petali di alcuni fiori, che hanno lanciato vicino agli invitati per tutto il percorso. Deve essere stata un’emozione vedere quella scena per gli invitati, ma soprattutto per i due sposi!

Lindsay e suo marito desideravano avere le signore al centro dell’attenzione, visto che sono molto legati a loro. La cosa più bella è stata proprio il risultato, che ha lasciato a bocca aperta migliaia di persone.

I due ragazzi inoltre, hanno ricevuto molti complimenti per l’idea geniale che hanno avuto. Non è una cosa che si può vedere tutti i giorni. È meraviglioso poter vedere il legame che può esserci tra le nonne e i loro nipoti.