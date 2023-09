La storia di questa sposa ha commosso tutti. Lucy Edwards è una donna cieca di 27 anni che vive in Birmingham. Dopo tanto tempo ha coronato il suo sogno, quello di unirsi in matrimonio con l’uomo della sua vita.

La sposa ha fatto una richiesta particolare per il suo matrimonio, ha voluto che il marito Ollie e tutti gli invitati indossassero una benda, soprattutto nel momento in cui avrebbe attraversato la navata. Ma per quale motivo? Lucy Edwards voleva che tutti sentissero le sue stesse sensazioni e si mettessero nei suoi panni, così da riuscire a comprendere anche la sua emozione.

Sono dieci anni che combatte contro la sua condizione. Lucy ha perso la vista quando aveva soltanto 17 anni, poco dopo aver conosciuto quello che oggi è suo marito. I problemi sono iniziati a soli quattro anni, quando le è stata diagnosticata l’incontinentia pigmenti. Si tratta di una condizione genetica della pelle, che porta alla perdita della vista. Ad 11 anni ha iniziato a perdere la vista all’occhio destro, a 17 non vedeva più nulla. Mai avrebbe immaginato che sarebbe stata una sposa cieca, però ha trovato il modo per rendere speciale il giorno più bello della sua vita.