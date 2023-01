La storia che vi raccontiamo oggi ha scaldato il cuore di milioni di persone e ci dimostra che al modo esistono ancora persone in grado di mostrare empatia. I protagonisti sono una mamma e un papà di nome Maxi e Daniel Cortez.

Tutto è iniziato quando un giorno, i due hanno deciso di uscire per una serata in famiglia, per festeggiare la festa del papà. Si sono recati in un ristorante insieme alle loro gemelline di circa un anno.

Sembravano una famiglia bellissima e felice, tuttavia nella loro vita era successo qualcosa di tragico solo un anno prima. Maxi e Daniel Cortez hanno trovato la forza per tornare a sorridere. Lo hanno fatto per le loro bambine e anche se quel giorno di festa, hanno dovuto indossare una maschera, nessuno all’interno di quel ristorante poteva immaginare quale enorme dolore si portassero dentro.

Al termine della cena, quando hanno chiesto il conto, è accaduta una cosa che non dimenticheranno per il resto delle loro vite.

Qualcuno, in anonimo, ha pagato il ristorante al loro posto, lasciando un biglietto:

Godetevi le vostre bambine. Non resteranno piccole. Dio benedica la vostra famiglia.

La persona che ha scritto quel biglietto, era rimasta incantata dal grande amore di quei genitori e dai sorrisi di quella famiglia. Tuttavia, non sapeva cosa si portassero davvero dentro.

Maxi e Daniel avevano scoperto di aspettare tre gemelli. Purtroppo, qualcosa è andato storto e oggi possono abbracciarne soltanto due. Il vuoto di quel terzo bambino perduto, li accompagna ogni giorno e, ogni volta che festeggiano qualcosa, si sentono in colpa. Come se stessero facendo un torto al piccolo angelo.

Dopo la nascita, London, il maschietto, ha contratto una meningite batterica. Si è spento a sole 7 settimane di vita.

Papà Daniel, dopo quanto accaduto in quel ristorante, ha voluto scrivere un post sui social, che è diventato virale in tutto il mondo.