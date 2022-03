Oggi è uno dei cantanti italiani più seguiti e apprezzati dell’intera scena musicale. Nell’ultimo Festival di Sanremo è stato uno dei protagonisti e le sue hit passano spesso in radio. Michele Bravi è anche molto attivo sui social, dove più volte ha pubblicato diverse foto della sua infanzia. Guardando questi scatti, avevate capito che si trattava di lui?

Credit: michelebravi – Instagram

Così come tanti dei suoi colleghi del mondo della musica e altri personaggi noti dello spettacolo, anche Michele Bravi è molto attivo sui social network.

Queste piattaforme da loro vengono utilizzate per raccontare le proprie esperienze, per festeggiare i loro successi, per annunci importanti, ma anche per ripercorrere, di tanto in tanto, la strada dei ricordi d’infanzia.

Michele Bravi, in più occasioni ha pubblicato delle bellissime fotografie che lo ritraggono in tenera età, suscitando sempre un grande affetto da parte dei suoi fan.

Credit: michelebravi – Instagram

In tutte queste istantanee si nota il caratteristico sorriso del cantante e i suoi occhioni grandi e molto espressivi che lo contraddistinguono ancora oggi. Davvero impossibile non riconoscerlo o non capire che si tratti proprio del cantautore umbro.

Vita e carriera di Michele Bravi

Michele Bravi è nato a Città di Castello il 19 dicembre del 1994 ed è un cantautore italiano.

Deve la sua fama alla partecipazione alla settima edizione del talent show di Sky, X Factor, nel 2013. Grazie al singolo scritto per lui da Tiziano Ferro, riesce a trionfare e ad entrare con successo nel mercato discografico italiano.

I suoi singoli e i suoi album hanno sempre avuto un enorme successo, che lo hanno portato ad essere ad oggi uno dei cantanti della nuova generazione più amati dal pubblico.

Ha partecipato per due volte al Festival di Sanremo. La prima del 2017, con il brano “Il diario degli errori”, piazzandosi ad un prestigioso quarto posto. La seconda quest’anno, nel 2022, con il brano “Inverno dei fiori”, piazzandosi al decimo posto.

Credit: michelebravi – Instagram

Nel 2018, suo malgrado, si è ritrovato protagonista in uno spiacevole fatto di cronaca. È rimasto coinvolto, a Milano, in un incidente stradale in cui morì un motociclista di 58 anni. Bravi effettuò un’inversione vietata per immettersi in una via nel senso di marcia opposto. Venne quindi accusato di omicidio stradale. il cantante fece richiesta di patteggiamento per un anno e sei mesi di reclusione con sospensione della pena e non menzione nel casellario giudiziale. Richiesta che venne accettata dal GUP di Milano.