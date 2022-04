Oltre a seguire le orme lavorative, Ever Anderson somiglia tantissimo a sua mamma Milla Jovovic: le foto della top model sui social

Non è così insolito che un figlio somigli ad un proprio genitore, ma in questo caso madre natura parrebbe essersi messa proprio d’impegno. Le protagoniste della foto che ha fatto il giro del mondo e che ha colpito milioni di utenti di Instagram, sono la top model Milla Jovovic e sua figlia Ever. La somiglianza tra le due è davvero impressionante.

Credit: everanderson – Instagram

Lo star system di tutto il mondo è pieno di star che coinvolgono i loro figli nelle loro attività e nel loro lavoro. Non è così solito, invece, che oltre a seguire le orme lavorative, i figli somiglino in modo così impressionante ai propri genitori.

Una delle foto che hanno fatto più clamore nell’ultimo periodo, è quella pubblicata sul suo account Instagram dalla top model ucraina Milla Jovovich.

La sua carriera da modella è iniziata nel 1986, quando a soli 11 anni posò sulle copertine di alcune riviste, fotografata da Richard Avedon.

Con il passare degli anni la sua scalata al successo è stata costante, fino ad arrivare a posare per le più grandi riviste e sfilare per le più importanti case di moda del mondo.

Parallelamente a quella di modella, Milla ha coltivato fin da adolescente anche la carriera da attrice. Decine i film usciti nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Tra i più celebri si menzionano i suoi ruoli in Resident Evil, Hellboy, Zoolander e The Million Dollar Hotel. In quest’ultimo ha recitato al fianco del grande Mel Gibson.

Ever, orgoglio di mamma Milla Jovovic

Credit: everanderson – Instagram

Milla Jovovic, dopo tante storie d’amore che hanno riempito le pagine delle riviste di gossip, ha trovato stabilità relazionale nel 2003, quando si è fidanzata ufficialmente con il regista britannico Paul Anderson.

Con lui si è sposata nel 2009 ed ha avuto tre figlie. L’ultima è nata nel 2020 e si chiama Osian Lark Elliot, la seconda è nata nel 2015 e si chiama Dashiel Edan e la primo genita, Ever, che è nata nel 2007 e oggi ha 15 anni.

Credit: millajovovich – Instagram

Quest’ultima, nonostante la giovanissima età, ha già fatto il suo esordio nel mondo della moda, affiancata sempre dalla sua mamma. La ragazza è il volto ufficiale di Miu Miu e si gode già un successo importante.

Sono diverse le foto in cui mamma e figlia compaiono insieme, ma quella scattata durante la Parigi Fashion Week, durante la sfilata di Miuccia Prada, ha colpito tutti per la sbalorditiva somiglianza delle due.