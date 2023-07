Questa bellissima storia ha fatto il giro del mondo attraverso i social network. Nia Tolbert è una mamma che ha scoperto di essere in dolce attesa, ma che non si aspettava di ricevere una tale sorpresa dalla vita.

La donna e il marito Robert erano già genitori di un bambino di sei anni e di due gemelli di 2 anni, quando hanno visto quel test positivo. Sapevano che non sarebbe stato facile, ma erano al settimo cielo.

Quando è arrivato il momento di andare dal medico per l’ecografia, hanno però ricevuto una notizia che non si aspettavano.

Non aspettavano un bambino, Nia Tolbert e suo marito avrebbero accolto tre gemelli. “Il medico mi ha guardato e mi ha detto con una calma incredibile che i cuoricini erano tre. Io non sapevo cosa dire, ero sconvolta. Così gli ho risposto se fosse sicuro e gli ho chiesto di controllare se non ce ne fosse un quarto”.

“Sapeva che ero già madre di due gemelli e mi ha detto che il mio caso era davvero raro. Non è cosa comune che una madre che ha già avuto gemelli, rimanga incinta di una terzina in modo naturale”.

Dopo doversi esami, Nia ha scoperto di essere iperovulare, ovvero che il suo corpo rilascia più di un ovulo alla volta durante l’ovulazione. Robert non era presente durante la prima ecografia e la futura mamma non sapeva come comunicargli la notizia. Lei stessa era eccitata e allo stesso tempo preoccupata. Così, ha organizzato un viaggio con i bambini, gli ha lasciato un biglietto ed è partita per la Florida.

“Per favore, accetta questo dono da me e da Dio”, queste le parole che Robert si è ritrovato a leggere quando è tornato a casa, accompagnate dall’ecografia. C’erano anche tre tutine appena acquistate. Il futuro papà è svenuto sul pavimento.

C’è voluto un po’, ma poi si è ripreso dallo choc ed ha accettato quei tre doni di Dio, certo che avrebbero riempito di gioia la loro vita. Dopo pochi mesi, hanno scoperto che avrebbero accolto tra le braccia tre bellissime femminucce.