Noah Woods, un bambino di soli 5 anni, è acclamato da tutto il mondo come un eroe. La sua storia, che arriva dalla contea di Bartow, è diventata virale sui social.

Era una domenica mattina, quando il bimbo di 5 anni si è svegliato e si è reso conto che c’erano le fiamme accanto al suo letto. Ha salvato i membri della sua famiglia.

Nella cameretta c’era la sua sorellina Lily, di soli due anni. Noah Woods è riuscito a capire il pericolo del momento, così ha svegliato Lily, l’ha afferrata per un braccio, poi ha preso il cane di famiglia e si è diretto alla finestra.

Il piccolo è riuscito a scavalcare e a portare al sicuro la bambina e l’animale. Subito dopo, è rientrato in casa e ha svegliato suo zio, che era il più vicino. Grazie all’aiuto dell’uomo, è poi riuscito ad avvertire tutti gli altri componenti della famiglia e a permettere loro di scappare.

I Vigili del Fuoco della contea di Bartow hanno pubblicato un post sulla loro pagina social, con una foto del bambino e la didascalia: “Il nostro eroe”.

