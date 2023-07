Non ha i soldi per la festa di compleanno della figlia e organizza una cosa incredibile

Basta davvero fantasia per poter rendere lo stesso indimenticabile un giorno di festa per una persona. Ecco cosa si è inventata questa mamma.

Festeggiare un compleanno è qualcosa che si aspettano tanto i bambini soprattutto quando si arriva alla fatidica data del passaggio all’età adulta. Purtroppo però non tutte le famiglie possono permettersi un evento con location d’eccezione, catering e festoni.

È successo anche ad una famiglia che purtroppo non aveva possibilità economiche per festeggiare i 15 anni della figlia. Si tratta di un anno molto importante in Sudamerica. Come in Italia i 18 anni coincidono con il passaggio alla maggiore età, in America Latina lo è il 15esimo anno.

Purtroppo Wendy González non aveva le possibilità economiche per organizzare una mega festa per la figlia Maria Victoria. Così ha deciso di giocare di fantasia.

Ha richiamato tutti nella piazza principale del paese Ciénaga, dove vive. La festeggiata è arrivata con addosso uno splendido vestito blu. Ha ballato il valzer con suo padre e sua nonna. “Perdonami se non posso offrirti di più, ma questa è la madre che ti è toccata. Sai che tua madre ti adora con tutta l’anima” – le ha detto la mamma.

C’erano comunque il numero 15 e gli amici più cari. Il video di quella festa popolare è stato pubblicato su Facebook ed è diventato virale. In tanti si sono uniti ai festeggiamenti con centinaia di commenti d’auguri.

“Dio riempia la tua vita e quella di tutta la tua famiglia di grande prosperità“, “auguri per il tuo quindicesimo compleanno regina, il compleanno più bello del nostro comune”, “Che eleganza e maestosità, un evento da incorniciare e ricordare, rimarrà nel memoria collettiva della nostra società” – sono alcuni dei commenti.

È stata davvero la dimostrazione di come basta poco per poter rendere un giorno indimenticabile anche avendo poche disponibilità economiche. Non serve una location, non serve del cibo, basta una sorpresa, le persone più care e va bene lo stesso.