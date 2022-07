Non puoi nemmeno immaginare perché a questa piccola mosca piaccia così tanto il bagno

Il motivo per cui a questa mosca piaccia così tanto stare in bagno vi stupirà

Mentre sei impegnato a fare le tue cose in bagno, come per esempio una bella doccia rinfrescante, ti sei mai fermato a guardare quella piccola mosca che se ne va in giro per il tuo bagno? Bene, oggi ti sveleremo il motivo per cui a questi insetti piace stare così tanto nel bagno della tua casa. Scopriamolo insieme.

Ma che dire della funzione delle mosche in bagno e perché a questi insetti piacciono così tanto i bagni delle nostre case? Tutti avranno sentito parlare della famosa mosca da bagno. Il suo corpo può essere nero, grigio, marrone e ricoperto da setole pelose. Questa mosca può essere lunga appena tre millimetri e pesare pochi milligrammi.

Riguardo essa il biologo degli insetti Marco Gottschalk ha spiegato:

Sebbene il nome comune si riferisca alle mosche, non sono considerate specie del gruppo Muscomorpha, in quanto appartengono al gruppo Psychodomorpha.

Forse non tutti sanno che le mosche del bagno sono comunemente attratte dall’odore forte che questi luoghi emanano, come quello dell’urina ad esempio. Questo odore indica la presenza di materia organica e di umidità, fattori che sono senza ombra di dubbio importanti per lo sviluppo delle larve. Ma lo specialista ci fornisce altre informazioni riguardo questo tipi di zanzara.

Lo specialista Marco Gottschalk, infatti, spiega che le cosiddette mosche del bagno non rappresentano un grande rischio per la salute delle persone, anche se possono trasportare microrganismi che aderiscono al corpo in luoghi che vogliamo pulire, contaminando dunque questi spazi.

Ovviamente non c’è nulla di cui preoccuparsi. Il biologo ha affermato che c’è una soluzione affinché i nostri bagni siano liberi da questo tipo di insetti. Queste sono state le parole dello specialista Marco Gottschalk: