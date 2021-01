Oggi è la pop star più discussa e allo stesso tempo una delle più amate, ma qui era soltanto una bambina. Avete capito di chi parliamo?

In occasione del compleanno di sua sorella, Miley Cyrus ha pubblicato dei tenerissimi scatti della loro infanzia

Un’abitudine abbastanza comune tra tutti i personaggi noti dello spettacolo, della musica, del cinema o della televisione, è quella di pubblicare o diffondere in qualche modo alcune foto che li ritraggono da bambini. A questa lista di personaggi, si è aggiunta negli ultimi giorni anche la star della musica americana, Miley Cyrus.

Credit: mileycyrus – Instagram

In occasione del compleanno della sua amata sorella Noah, che proprio ieri ha compiuto i suoi 21 anni, Miley ha deciso di pubblicare per lei una dolcissima dedica sul suo profilo Instagram. Alla lunga lettera, la famosa attrice e cantante ha aggiunto due tenerissime foto di lei da bambina che tiene in braccio la sorellina appena nata.

Buon compleanno a un’icona vivente, Noah! Ti amo tanto sorellina diventata poi una sorella maggiore. Il giorno in cui sei nata non avrei mai detto che i ruoli si sarebbero invertiti e saresti stata tu a prendersi cura di me.

Nel prosieguo della dedica, Miley Cyrus ha voluto ringraziarla tanto anche per esserle stata vicina nella morte della amata Mary Jane, la sua cagnolina scomparsa proprio in questi giorni.

Carriera e vita privata di Miley Cyrus

Miley Ray Cyrus (nome vero: Destiny Hope Cyrus) è nata a Franklin il 23 novembre del 1992 ed è una cantautrice e attrice statunitense.

Ha raggiunto un successo praticamente mondiale già quando aveva 14 anni, grazie alla sua interpretazione nella serie Tv per ragazzi, Hanna Montana. Serie nella quale interpretava una ragazzina con una dote incredibile nel canto. Dote che l’ha portata poi a diventare anche una delle pop star più apprezzate del pianeta.

Credit: mileycyrus – Instagram

In realtà, prima di diventare Hanna Montana, aveva già fatto, nel 2003 e all’età di soli 10 anni, il suo esordio sul grande schermo, vestendo i panni della piccola Ruthie da piccola, nel film Big Fish di Tim Burton.

Sebbene la sua carriera è stata una continua e costante ascesa al successo, lo stesso non si può dire per la sua vita amorosa che, invece, è sempre stata abbastanza controversa. Per rendere bene l’idea, basti pensare alla relazione a fasi alterne con l’attore australiano Liam Hemsworth. I due si sono sposati il 23 dicembre 2018 e, dopo appena 8 mesi di matrimonio, la coppia ha annunciato la separazione.