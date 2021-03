Oggi è una famosa attrice e cantante, diventata da poco mamma, ma qui era solo una bimba: l’avete riconosciuta?

Mandy Moore, oggi è una cantante e attrice di enorme successo in America

Sembra ormai essere diventata una vera e propria moda tra i personaggi noti dello spettacolo. Parliamo del fatto che, spesso, essi si divertono a pubblicare delle foto che li ritraggono quando erano solo dei bambini. E Mandy Moore, famosa cantante e attrice statunitense, non ha voluto certamente rimanere indietro rispetto a molti suoi colleghi.

La star di This is Us, fortunatissima serie tv presente sulla piattaforma di Amazon Prime Video, è da sempre molto attiva sul suo account Instagram. La trentasettenne aggiorna costantemente i suoi follower sulle novità del suo lavoro e anche su quelle della sua vita privata.

Questa volta, ha deliziato tutti i suoi fan pubblicando una foto che la ritrae negli anni della sua infanzia.

Credit: mandymooremm – Instagram

In realtà, le foto sono due, ma il volto di quella che allora era solo una bambina, è davvero somigliante a quello della splendida donna che è diventata oggi. Certo, è cresciuta, ma gli occhioni grandi e il sorriso smagliante non sono affatto scomparsi.

Mandy Moore è appena diventata mamma

Mandy Moore era arrivata alla cronaca qualche giorno fa, per una notizia che ha portato gioia infinita nella sua vita e in quella di suo marito. La cantante e attrice è sposata da poco più di due anni con il cantante Taylor Goldsmith. I due, innamoratissimi, hanno coronato il loro amore dando alla luce il loro primo figlio, il piccolo August.

Ad annunciarlo, un tenerissimo post comparso, naturalmente, sul profilo Instagram di Mandy.

Gus è qui! Il nostro dolce ragazzo, August Harrison Goldsmith. È stato puntuale ed è arrivato proprio alla data di scadenza, per la gioia dei suoi genitori. Eravamo pronti ad innamorarci in tanti nuovi modi, ma questo va oltre qualsiasi cosa avremmo mai potuto immaginare. Mandy e Taylor

Sempre su Instagram, l’attrice ha spiegato anche il motivo della scelta del nome August, che in lingua inglese può essere anche tradotto Agosto.

Credit: mandymooremm – Instagram

Mandy ha spiegato che ha scoperto di essere rimasta incinta proprio nel mese di agosto. Mese nel quale, tra l’altro, compie gli anni suo marito Taylor. Poi, lo scorso novembre, in occasione del secondo anniversario di nozze, Taylor le ha regalato una calda coperta sulla quale erano ricamate le lettere A e T, iniziali dei loro due nomi. A e T, sono anche le prima e l’ultima lettera del nome del nuovo arrivato.