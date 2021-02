Gioia infinta per la famosa attrice e per il cantante: su Instagram l’annuncio dell’arrivo del loro primo figlio

Gioia infinita per la star di This Is Us Mandy Moore e per suo marito, il cantante Taylor Goldsmith. Due giorni fa, infatti, la giovane e bellissima coppia ha annunciato l’arrivo del piccolo August Harrison Goldsmith. Si tratta del loro primo figlio insieme, arrivato circa due anni dopo il loro matrimonio.

Credit: mandymooremm – Instagram

Come spesso accade, la lieta notizia è arrivata direttamente sui canali social dei neo genitori. In questo caso, sull’account Instagram di mamma Mandy, poche ore dopo il parto che è filato liscio, è comparsa la prima foto del suo erede maschio, accompagnata da una presentazione ufficiale:

Gus è qui! Il nostro dolce ragazzo, August Harrison Goldsmith. È stato puntuale ed è arrivato proprio alla data di scadenza, per la gioia dei suoi genitori. Eravamo pronti ad innamorarci in tanti nuovi modi, ma questo va oltre qualsiasi cosa avremmo mai potuto immaginare. Mandy e Taylor

Nel giro di pochissime ore, la foto ha raggiunto un numero incredibile di reazioni (più di 1 milione) e commenti. A fare gli auguri alla fantastica famiglia appena nata, anche molti personaggi noti dello spettacolo. Giusto per nominarne uno molto famoso, Justin Timberlake.

Mandy Moore spiega il motivo della scelta del nome

La cantante e attrice Mandy Moore, aveva annunciato di essere in dolce attesa alla fine dell’anno scorso. Aveva raccontato la paura, dovuta all’endometriosi, seguita poi dall’incredulità e la gioia per un sogno che si stava realizzando.

Credit: mandymooremm – Instagram

La scelta del nome, è ricaduta su August. E sempre ieri, poco dopo l’arrivo del piccolo Gus, la star ha voluto rendere partecipi i propri fan, raccontando di come lei e suo marito siano arrivati alla scelta di questo nome.