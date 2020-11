Quante volte bisogna pulire il bagno e le altre stanze della casa? A rispondere alla domanda è un esperto di igiene, Paul Morris. Con alcuni consigli, lo studioso ha voluto informare le famiglie del mondo su ciò che bisogna sapere riguardo la pulizia della casa.

Andiamo a vedere quali, secondo Paul Morris sono le stanze e gli oggetti che hanno bisogno di pulizie frequenti.

Credit: pixabay.com

Il bagno. I sanitari del nostro bagno sono fatti di ceramica, per questo motivo sono facili da pulire, ma allo stesso tempo tendono a sporcarsi con facilità. Secondo l’esperto il bagno va pulito con frequenza quotidiana in modo basilare. Mentre, va effettuata una pulizia profonda almeno una volta a settimana. Questa operazione dovrebbe prevedere l’utilizzo di un disinfettante. Un bagno pulito serve anche per tutelare la salute della persona. Per quanto riguarda le pareti, la pulizia andrebbe effettuata almeno una volta al mese.

Credit: pixabay.com

La cucina. Questa è in assoluto la stanza più frequentata e più utilizzata. Ogni volta che cuciniamo e mangiamo, il piano cottura si sporca (soprattutto quando friggiamo) e il pavimento si riempie di briciole e residui di cibo. L’esperto raccomanda di pulirla dopo ogni utilizzo, così da garantire una corretta igiene e mantenere in buono stato gli elettrodomestici.

Credit: Clean My Space – YouTube

Oltre al bagno e alla cucina, cos’altro va pulito con più frequenza?

Il tappeto. Secondo Paul Morris, il tappeto è uno degli oggetti che cattura più polvere e sporcizia e di conseguenza, più batteri. Per questo, raccomanda di pulirlo una massimo due volte a settimana. Non pulire il tappeto può comportare problemi respiratori e di asma alle persone.

Lenzuola del letto. Ogni quanto va cambiato il nostro letto? Lo studioso raccomanda di cambiare le lenzuola una volta a settimana e di lavarle a 60° . Trascorriamo molte ore a dormire e questo comporta l’accumularsi di batteri.

Credit: pixabay.com

Telecomando e interruttori. Sapevate che il telecomando e gli interruttori sono gli oggetti che più si sporcano della casa? Anche se non è visibile ai nostri occhi, accumulano una quantità elevata di batteri, poiché li utilizziamo in maniera frequente. Ecco perché Morris raccomanda di pulirli almeno una volta a settimana.