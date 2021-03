Oroscopo del giorno, 1° Marzo: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questo primo lunedì di Marzo secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: inizierà una settimana importante per voi con un lunedì che si preannuncia ricco di colpi di scena e notizie strepitose. A lavoro qualcuno ti noterà e potrebbero nascere collaborazioni interessanti.

Toro: la prossima settimana potrebbe portarvi a coronare un vostro grande. In particolare domani, vi preparerete al meglio, per questa grande occasione. Finalmente siete riusciti a portare a termine questo progetto importante.

Gemelli: sentirete voi dei Gemelli l’influenza di Venere nel segno e questo passaggio genererà in voi nervosismo e ansia. Cercate di restare calmi.

Cancro: oggi vi verrà rimproverata la poca presenza in famiglia. In particolare un genitore o un figlio, vi accuserà di pensare troppo al lavoro o al partner. In fondo sapete benissimo che ha ragione, cerctea di trovare un punto d’incontro.

Leone: giornata ideale per iniziare a pensare ai grandi progetti. Finalmente vi siete scrollati di dosso ansia e preoccupazione. E’ il momento di prendere il volo e sistemare la vostra situazione economica.

Vergine: Mercurio vi giocherà dei brutti scherzi e chi è impegnato potrebbe arrivare a sospettare dell’altra persona. Cercate di non esagerare nella gelosia.

Oroscopo del giorno, 1° Marzo

Bilancia: la Luna influenzerà la giornata della Bilancia. Saranno favoriti i nuovi incontri e finalmente i single potranno cogliere al volo questa occasione. Nel lavoro cercate di dare di più.

Scorpione: fate attenzione voi dello Scorpione oggi, la prudenza non sarà mai troppa. Tenetevi pronti, in serata potrebbe arrivare una chiamata bella quanto inattesa.

Sagittario: da un po’ di tempo avete trovato quell’indipendenza che cercavate. Tuttavia, fate attenzione a non tagliare tutti i ponti con le persone che amate, loro hanno ancora un gran bisogno di voi.

Capricorno: fate attenzione perché state per fare qualcosa di cui potreste pentirvene in futuro. Riflettete bene prima di agire.

Acquario: siete una persona che fa fatica a tenere per sé i propri sentimenti. Dovete separare le questioni importanti da quelle inutili, ma soprattutto dovete trovare un modo meno aggressivo di esprimere le vostre opinioni.

Pesci: non fatevi trasportare dai pensieri negativi. Sforzatevi di essere produttivi facendo le cose che più adorate fare.