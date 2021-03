Oroscopo del giorno, 10 Marzo: cosa dicono i segni zodiacali

Voi della Bilancia è probabile che affronterete un diverbio in amore

Curiosi di conoscere l’andamento di questo mercoledì secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: la parola d’ordine sarà osare. La Luna nel segno vi porterà delle belle novità in amore, a patto però che vi mettiate in gioco. Anche nel lavoro ben presto riceverete belle notizie.

Toro: vi aspetterà una giornata dove i sentimenti finalmente usciranno allo scoperto. Troverete il coraggio di dichiararvi a quella persona che tanto vi piace. Bene così.

Gemelli: Giove entrerà nel vostro segno e vi darà la giusta carica per affrontare al meglio la giornata. Sul lavoro attenzione ad un collega che farà di tutto per mettervi il bastone tra le ruote.

Cancro: Marte sarà ben allineato con Nettuno e questo vi creerà un po’ di instabilità abbinata con un po’ di nervosismo. Utilizzate il vostro tempo libero per coltivare alcuni hobby.

Leone: dopo alcuni giorni di agitazione per voi Leone tornerà il sereno. Attendete il fine settimane per risolvere alcune questioni amorose. Nel lavoro ci saranno grandi novità.

Vergine: chi è in coppia oggi potrebbe affrontare una crisi. Solamente quelle forti riusciranno a resistere alle tensioni di questi giorni. Rimandate tutti i progetti importanti.

Oroscopo del giorno, 10 Marzo

Bilancia: voi della Bilancia è probabile che affronterete un diverbio in amore. Marte è nel vostro segno e questo vuol dire che arriveranno tante belle notizie nel lavoro.

Scorpione: la Luna non sarà nel segno e per questo vi attenderà una crisi amorosa. Nel lavoro incontrerete qualche difficoltà nel pomeriggio a causa di un’incomprensione, prestate la massima attenzione.

Sagittario: ritroverete la forza che non vi ha contraddistinto in queste ultime settimane. Un nuovo amore è nell’aria, prestate la massima attenzione e questa volta non fidatevi subito.

Capricorno: Giove sarà nel segno del Capricorno e gli stati d’animo ne risentiranno. Ultimamente vi capita di essere felice in mattinata e nel pomeriggio nervosi. Non potete continuare così.

Acquario: Luna favorevole che darà manforte in amore e nei nuovi incontri. Avrete una marcia in più.

Pesci: E’ arrivato il momento di fidarvi di più delle persone. Bene per quanto riguarda il lavoro.