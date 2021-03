Oroscopo del giorno, 11 Marzo: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questo giovedì secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: sono attese ottime notizie per quanto riguarda il lavoro. Arriverà una chiamata inattesa che vi aprirà nuove opportunità. Attenzione però a rimanere con i piedi per terra. In serata favoriti i nuovi incontri.

Toro: giornata sottotono per voi nati sotto il segno del Toro. Da qualche settimana state cercando di sistemare delle questioni lasciate in sospeso con un ex amico o un ex fidanzato, domani però vi accorgerete che è stato tutto tempo perso.

Gemelli: Venere transiterà nel vostro segno e sono previste ottime notizie finanziarie. Economicamente non è un buon periodo, ma oggi potrebbe arrivare una lettera che vi rimetterà in pista.

Cancro: secondo le stelle fate attenzione oggi a non svelare i vostri piani ad un conoscente. Vi fidate troppo presto delle persone e questo potrebbe essere controproducente.

Leone: oggi voi del Leone vi accorgerete che una persona vi è stata molto vicina soltanto per soddisfare propri scopi personali. Non innervositevi purtroppo questa è la vita.

Vergine: secondo le stelle la Luna sarà nel segno e favoriti saranno i nuovi incontri amorosi. Single, non rimanete in attesa, datevi da fare.

Oroscopo del giorno, 11 Marzo

Bilancia: Marte nel segno influenzerà la vostra giornata e sul lavoro finalmente riuscirete a portare a termine una commissione importante. Nella sfera privata, invece, è arrivato il momento di fare la resa dei conti.

Scorpione: le stelle vi saranno favorevoli e ne vedrete delle belle. La mattinata inizierà in modo superlativo così come lo sarà il resto della giornata. In serata preparatevi a fare un incontro davvero inaspettato.

Sagittario: Saturno vi darà la giusta carica per affrontare la giornata che si preannuncia disastrosa. Una serie di imprevisti vi renderà nervosi e di pessimo umore.

Capricorno: l’amore regnerà sovrano in questo mercoledì. Le coppie giovani, metteranno lo sprint alla loro relazione, mentre le coppie stabili avranno l’opportunità di progettare il loro futuro insieme.

Acquario: con Giove e Saturno nel segno dovrete fare attenzione sul posto di lavoro. Un collega farà di tutto per mettervi in cattiva luce di fronte agli altri. State attenti.

Pesci: concedetevi una giornata di puro relax. E’ arrivato il momento di staccare la spina e ricominciare da capo.