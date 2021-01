Oroscopo del giorno, 12 Gennaio: cosa dicono i segni zodiacali

Sta per iniziare una vita nuova per i Capricorno

Curiosi di conoscere l’andamento di questo martedì secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno

Ariete: sarà una giornata particolarmente intensa. Stra crescendo in te una certa voglia di rivalsa, di realizzare obiettivi ambiziosi. Qualcuno dovrà fare i conti con concorrenti agguerriti.

Toro: nel corso della giornata potrebbero saltare fuori dei contatti nuovi dall’estero. Sappi che d’ora in avanti più sarai in grado di seguire la corrente degli eventi, meglio riuscirai ad adattarti alle nuove situazioni.

Gemelli: giornata particolarmente interessante per voi dei Gemelli. Sarete coinvolti in un confronto con una persona che si rivelerà piuttosto utile, che riuscirà a schiarirgli le idee su molte cose.

Cancro: oggi converrà usare la massima cautela nel relazionarti con gli altri. È probabile che nelle prossime ore emergerà una profonda inquietudine. Cerca di gestirla al meglio e di non riversare la tensione in famiglia.

Leone: giornata che sarà fruttuosa sia in amore che sul lavoro. Sarai particolarmente stimato da chi ti sta accanto, dalle persone che ti vogliono bene. Tu, però, dovrai cercare di mettere da parte l’ansia.

Vergine: con Luna e Venere in opposizione sarete messi con le spalle al muro. È ora di fermarsi e scegliere fra amore e lavoro e la decisione finale spetta solo a voi.

Oroscopo del giorno, 12 Gennaio

Bilancia: giornata ideale per staccare la spina dalle difficoltà dell’ultimo periodo. Dedicati un po’ di più alla casa e alla famiglia. Vedrai che le cose nel lavoro si sistemeranno da sole.

Scorpione: si prospetta una giornata molto intrigante sul fronte amoroso. Se nel lavoro e riguardo i soldi potresti trascinarti ancora molti problemi, nella vita privata non sarà così.

Sagittario: giornata che favorirà i Sagittario che dovranno fare un investimento o saranno impegnati in questioni bancarie. Non potrebbe essere altrimenti con un terzetto come Giove, Saturno e Mercurio in ottimo aspetto e con una Venere in un segno amico.

Capricorno: sta per iniziare una vita nuova. Venere sarà nel tuo cielo, vicino a una bellissima Luna. D’ora in poi la tua vita sentimentale diventerà particolarmente soddisfacente.

Acquario: sarete voi Acquario piuttosto irrequieti. Cercate d’ora in avanti di superare ogni malcontento emergerà nella vostra vita.

Pesci: qualcuno potrebbe imbattersi in un incontro speciale. Venere sarà in ottima posizione, affiancata da una bellissima Luna