Oroscopo del giorno, 14 Febbraio: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questa domenica di San Valentino secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: sarà una giornata stuzzicante. San Valentino vi garantirà una calda notte di passione. Approfittatene per organizzare qualcosa con la persona amata.

Toro: grazie al passaggio della Luna in un segno amico si preannuncia per voi Toro una domenica dolce. Occhio però che dal pomeriggio qualcuno di voi potrebbe avvertire qualche momento di disagio in famiglia.

Gemelli: per voi single la serata di San Valentino vi regalerà delle belle opportunità di fare nuove conoscenze anche online. Datevi da fare.

Cancro: come prevedono le stelle la Luna sarà oggi in un segno amico così come Marte. Sarete avvolti da una ventata di passione ed eros. Giornata ideale per l’amore.

Leone: mettete voi del Leone da parte i problemi accusati sul lavoro negli ultimi giorni e dedicate la giornata interamente all’amore. La vostra giornata sarà finalmente libera dalla Luna.

Vergine: usate la massima cautela soprattutto al mattino quando la Luna sarà ancora in opposizione. Il San Valentino, infatti, partirà con il piede sbagliato, ma potrà risolleverarsi dal pomeriggio in poi.

Oroscopo del giorno, 14 Febbraio

Bilancia: sarà per voi della Bilancia una giornata piacevole soprattutto a partire dalle prime ore del pomeriggio. In serata la Luna diventerà opposta e potreste accusare un certo nervosismo.

Scorpione: potrete contare su una Luna in aspetto favorevole che riaccenderà in voi la speranza. Evitate provocazioni inutili.

Sagittario: potrete contare su una Luna in buon aspetto. Ti converrà puntare sul pomeriggio e sulla serata, se vorrai organizzare qualcosa di piacevole.

Capricorno: se riuscirete a mettere da parte le questioni lavorative riuscirete a trascorrere un bel San Valentino. Per questa giornata dedicatevi solo alla vita privata.

Acquario: sarete talmente affascinanti che farete strage di cuori. Originale, stravagante, fantasioso e sensuale come sei, anche Marte contrario aggiungerà pepe al tuo modo di amare.

Pesci: con la Luna nel cielo sarà possibile recuperare in amore. Se la persona che ti piace non è disponibile oppure è irraggiungibile, dovresti andare avanti lo stesso, perché nelle prossime ore potresti spuntarla.