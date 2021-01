Oroscopo del giorno, 17 Gennaio: cosa dicono i segni zodiacali

Giornata perfetta per il Capricorno per organizzare una piccola giornata fuori porta

Curiosi di conoscere l’andamento di questa domenica secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno

Ariete: si preannuncia una domenica promettente. Vi sveglierete pieni di energia e di ambizione. Sognate che presto i vostri obiettivi potrebbero diventare realtà.

Toro: domenica piuttosto tranquilla. Sfruttatela al meglio per staccare la spina e recuperare le energie consumate nei giorni scorsi.

Gemelli: ritagliatevi del tempo nel corso della giornata da dedicare al relax e al silenzio. Ne avrai un gran bisogno dopo alcune giornate un po’ stressanti.

Cancro: oggi qualcuno di voi sarà in trasferta per un breve viaggio. Un’opportunità da non perdere, ora che le stelle sono diventate più favorevoli. D’ora in poi dovrai cogliere ogni occasione al volo.

Leone: giornata un po’ insidiosa. Nelle prossime ore potresti incappare in qualche rivale agguerrito. Cerca di mantenere calma e sangue freddo e affidati a una strategia valida.

Vergine: valutate una proposta di lavoro che vi è arrivata nei giorni scorsi. Sarà necessario fermarsi per riflettere bene e non farsi cogliere dalla fretta di fare una scelta.

Oroscopo del giorno

Bilancia: sarà una domenica davvero entusiasmante per il segno della Bilancia. Finalmente stai recuperando la piena forma e l’ottimismo di un tempo. Ti sentirai sano e bello come non mai.

Scorpione: oggi la Luna in Pesci potreste regalarvi una giornata ricca di emozioni e di romanticismo. Metti da parte preoccupazioni e pensieri e goditi la giornata.

Sagittario: oggi servirà la massima cautela a causa della Luna in dissonanza che potrebbe causarvi qualche piccolo problema fisico. Siate prudenti con i farmaci.

Capricorno: giornata perfetta per organizzare una piccola giornata fuori porta insieme alle persone care. Godetevi appieno le relazioni.

Acquario: secondo le stelle considerate oggi voi Acquario la possibilità di approntare un cambio look. Sarà un modo simbolico per iniziare una nuova fase della vostra vita.

Pesci: si prospetta per voi Pesci una domenica intima in compagnia delle persone care grazie alla Luna nel segno.