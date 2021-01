Oroscopo del giorno, 28 Gennaio: cosa dicono i segni zodiacali

Cambio di Luna piuttosto intrigante per la Bilancia

Curiosi di conoscere l’andamento di questo giovedì secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: oggi una bellissima Luna nel segno vi renderà particolarmente passionali. Non sprecatela, organizzate una serata speciale a lume di candela.

Toro: dovrete affrontare voi Toro un plenilunio piuttosto insidioso. Vi converrà usare estrema cautela, perché il rischio di stress sarà altissimo.

Gemelli: potrete contare sulla complicità di una Luna appassionata che risveglierà in voi la voglia di amare. D’ora in avanti le occasioni di certo non mancheranno. Sfruttatele al meglio.

Cancro: una Luna interessante vi regalerà forza e buone intuizioni. Sentirete il momento della vostra rimonta vicino. Per le prossime 24 ore non sottovalutare il tuo intuito.

Leone: fate attenzione agli scatti di orgoglio. Evitate scelte azzardate e mantenete alta la guardia perché le difficoltà non sono tutte alle spalle.

Vergine: la Luna in un segno nemico potrebbe rendervi la giornata più insidiosa del previsto. Scrollatevi di dosso preoccupazioni e timori.

Oroscopo del giorno, 28 Gennaio

Bilancia: ci sarà per voi un cambio di Luna piuttosto intrigante. Qualcuno di voi potrebbe inciampare in un colpo di fulmine, uno di quegli incontri capace di lasciarvi senza parole.

Scorpione: nel corso della giornata voi Scorpione potreste accusare un leggero disturbo fisico. Se così fosse, fate un piccolo controllo medico.

Sagittario: giornata splendida in tutti i sensi. Arriveranno nuove opportunità da cogliere al volo sia in amore che sul lavoro. Qualcuno troverà la propria strada all‘estero o cominciando un corso di studio in lingue.

Capricorno: si preannuncia una giornata particolarmente delicata. Nelle prossime ore potreste ritrovarvi a discutere per questioni di denaro. Servirà calma e sangue freddo.

Acquario: oggi per voi Acquario sarà facile incappare in un incidente domestico, probabilmente di tipo tecnologico. Cercate di sdrammatizzare.

Pesci: giornata che si rivelerà fruttuosa. Urano nel segno di aiuterà negli affari.