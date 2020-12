Secondo le stelle oggi per il Leone ritornerà qualcosa o qualcuno dal passato

Curiosi di conoscere l’andamento di questo terzo giorno del mese di dicembre secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: fate attenzione alla forma fisica e non mangiate troppo. La Luna in opposizione potrebbe rendervi particolarmente agitati, siate prudenti.

Toro: rimandate ogni situazione incresciosa a più avanti e affrontate solo quelle di carattere pratico o legate alla famiglia. Mantenete sempre la calma.

Gemelli: giornata che le stelle prevedono come piuttosto proficua soprattutto per le trattative. Se siete convolti in una di esse nelle prossime ore ci saranno importanti novità.

Cancro: Venere in ottimo aspetto sosterrà la vostra vita sentimentale. Saranno molti i nati Cancro che riscopriranno l’amore in questo periodo.

Leone: ritornerà il passato in questa giornata. Alcuni di voi dovranno fare i conti con qualche problema nato nei giorni scorsi che si rifarà vivo. Se così fosse armati di calma e pazienza.

Vergine: giornata che si prospetta promettente soprattutto sul lavoro. Nelle prossime ore potrebbero esserci degli incontri professionali che daranno dei vantaggi in futuro.

Oroscopo del giorno, 3 Dicembre

Bilancia: usate estrema cautela perché Marte in opposizione potrebbe farvi attaccare da un ex o da un problema di carattere burocratico. Tenete duro.

Scorpione: giornata per voi Scorpione importante in amore. Venere proseguirà il transito nel cielo e favorirà la vostra vita sentimentale.

Sagittario: voi Sagittario avrete le stelle particolarmente attive per quanto riguarda gli aspetti economici. Nelle prossime ore potrete ricevere delle entrate extra.

Capricorno: questo 2020 si conclude con alcuni cambiamenti. Dicembre sarà il giro di boa per la svolta che aspettavate.

Acquario: fermatevi un attivo oggi e cercate di riprendere in mano la vostra vita professionale. Rimboccatevi le mani perché molto presto le cose cambieranno.

Pesci: Venere con la sua bellissima posizione nel segno si farà sentire. Molti di voi si riscopriranno innamorati. Metti da parte il pessimismo e le paure e lasciati andare.