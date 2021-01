Oroscopo del giorno, 3 Gennaio: cosa dicono i segni zodiacali

Passione e amore oggi andranno a braccetto per i nati sotto il segno del Leone

Curiosi di conoscere l’andamento di questa prima domenica dell’anno secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione segno per segno.

Ariete: sfruttate questa domenica per recuperare energie. Ti aspettano settimane ricche di stimoli, di nuove opportunità da cogliere al volo.

Toro: una bellissima Luna in un segno amico favorirà l’amore. Sarà la giornata perfetta da trascorrere accanto alle persone che ami, dopo due giorni abbastanza difficili.

Gemelli: oggi potrebbe affiorare un po’ di sofferenza per voi Gemelli. Hai una voglia incontenibile di rimetterti in gioco e, se non potrai farlo nell’immediato, rischierai di sentirti nervoso.

Cancro: oggi sarete particolarmente nervosi. Guai a chi toccherà le vostre cose o proverà ad avvicinarsi a voi. Fai attenzione, però, a non esagerare, altrimenti rischierai di diventare troppo possessivo.

Leone: passione e amore oggi andranno a braccetto per voi Leone. Tutto questo grazie a Venere e Marte in ottimo aspetto che favoriranno le relazioni. Approfittatene.

Vergine: con la Luna nel segno avrete le prima opportunità dell’anno da cogliere al volo. Gennaio sarà un mese ricco, datevi da fare.

Oroscopo del giorno, 3 Gennaio

Bilancia: è tempo di fermarsi e riflettere sul da farsi, di programmare i prossimi mesi. Non dovrai farti cogliere impreparato da questo 2021.

Scorpione: potete contare oggi sulla complicità di una Luna in aspetto favorevole che dopo 2 giorni nervosi vi farà vivere una domenica tranquilla e in totale relax.

Sagittario: l’amore sarà in primo piano per voi Sagittario grazie alla Luna nel segno. Potresti diventare preda ambita per qualcuno. Molla le tue difese e lasciati trasportare dalle emozioni.

Capricorno: Luna nel segno e sarete pieni di energia e motivazione. Sarai consapevole di avere davanti a te un anno ricco di nuove opportunità.

Acquario: sarà una giornata che ti inviterà alla vita domestica. Sfrutta le prossime ore per rilassarti e goderti una domenica tranquilla.

Pesci: staccate la spina oggi da tutti i vostri problemi in particolare in amore. La giornata si prevede piuttosto critica.