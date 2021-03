Oroscopo del giorno, 3 Marzo: cosa dicono i segni zodiacali

Sarà una giornata in cui la gelosia del Sagittario sarà molto pronunciata

Curiosi di conoscere l’andamento di questo primo mercoledì di Marzo secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: vi attende una giornata molto faticosa e sarebbe opportuno rinviare ogni decisione a momenti migliori. La Luna vi sarà sfavorevole quindi dedicatevi di più al lavoro e mettete da parte l’amore.

Toro: dovrete voi Toro usare la massima prudenza per quanto riguarda alcune questioni delicate da risolvere. Marte vi sta influenzando negativamente, quindi non forzate la mano.

Gemelli: giornata importante per portare a termine alcune questioni rimaste in sospeso. In amore tutto procede bene anche se è consigliabile parlare un po’ di più con il partner.

Cancro: fate attenzione voi del Cancro a non fidarvi troppo delle persone che vi stanno intorno. Il Sole, ben allineato, vi metterà una carica fuori dal normale.

Leone: state attraversando un periodo delicato della vostra vita e purtroppo anche oggi le cose non andranno per il meglio. State cercando di capire cosa fare ma in questo momento è impossibile prendere une decisione.

Vergine: l’influenza di Marte resterà anche in questa giornata. L’amore sta andando a gonfie vele mentre i rapporti umani stanno attraversando una leggera crisi.

Oroscopo del giorno, 3 Marzo

Bilancia: dovrete prestare la massima attenzione ad un ritorno di un coniuge o un ex fiamma. Adesso che avete sistemato finalmente la vostra vita, non fatevi abbindolare da false speranze e progetti irrealizzabili.

Scorpione: Mercurio sta passando nel vostro segno e oggi voi dello Scorpione raccoglierete i frutti di questa influenza. Un progetto importante decollerà e in amore finalmente le cose andranno meglio.

Sagittario: sarà una giornata in cui la vostra gelosia sarà molto pronunciata. In amore non vi fidate mai di nessuno e anche questa volta sarà così.

Capricorno: un parente o un amico sarà in difficoltà e voi avrete l’occasione di tendergli un mano. Presto anche voi potreste trovarvi in situazioni scomode quindi non lasciate correre.

Acquario: la Luna sarà nel segno e favoriti saranno i nuovi incontri quindi single datevi da fare. Dedicatevi ad una serata in compagnia.

Pesci: la voglia di amare si fa sempre più forte. Siete romantici di natura e domani avrete l’occasione di mettervi in gioco. Nel lavoro tutto sta andando secondo i piani, continuate così.