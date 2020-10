L'oroscopo del giorno prevede una giornata impegnativa da un punto di vista burocratico per la Vergine

Curiosi di conoscere l’andamento di questo venerdì secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: oggi sarete reclamato dalle famiglie. E’ probabile sarete reclamati dalle famiglie per una questione legata a famiglie o figli. Cerca di avere un atteggiamento comprensivo e metti da parte l’ostinazione.

Toro: giornata proficua con il lavoro che procederà bene dopo un periodo di alti e bassi. Approfitta di questa giornata per portare avanti i progetti importanti.

Gemelli: saranno 24 ore memorabili. Porterai a casa una serie di successi importanti. Finalmente il peggio sembra essere passato e ti avvii a vivere un periodo molto fortunato.

Cancro: probabile dobbiate affrontare una questione con un socio di lavoro. Sarà necessario munirsi di molta pazienza e diplomazia, per evitare scontri accesi.

Leone: voi Leone sentirete che il raggiungimento dei vostri traguardi è sempre più vicino. Se saprai metterti in gioco in modo efficace e attento, potrai fare notevoli passi in avanti.

Vergine: qualcuno sarà impegnato in questioni di carattere burocratico. Forse dovrai addirittura consultare un notaio per risolvere una faccenda importante.

Oroscopo del giorno, 30 Ottobre

Bilancia: 24 ore fruttuose per voi nati Bilancia. Chi è coinvolto in una trattativa importante, troverà finalmente un accordo nelle prossime ore.

Scorpione: dovete usare la massima cautela perché sarà una giornata piuttosto faticosa. Potresti accusare qualche piccolo disturbo fisico dovuto allo stress accumulato nel tempo. Cerca di riposare.

Sagittario: sfrutta queste stelle favorevoli per fare pubbliche relazioni. E’ importante creare una rete di contatti che tornerà utile nei momenti più importanti.

Capricorno: la Luna sarà in aspetto interessante e questo faciliterà la vostra vita sentimentale. Che tu sia in coppia o single dovresti sfruttare questa giornata per dare più spazio all‘amore.

Acquario: sarà per voi Acquario una giornata passionale. L’amore tornerà protagonista assoluto della tua vita ma per far sì che questo accada dovrai liberarti da ogni timore.

Pesci: giornata gratificante soprattutto sul lavoro. Avrai modo di mostrare tutta la tua esperienza e preparazione.