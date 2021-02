Oroscopo del giorno, 4 Febbraio: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questo primo giovedì di Febbraio secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: oggi potrebbe iniziare la vostra ripresa. Febbraio sarà un mese che porterà novità significative a qualcuno di voi. In ogni caso, la primavera offrirà notizie positive a tutti. Vi potrete sbarazzare di tanti blocchi vissuti finora, anche in amore.

Toro: dovrete avere grande prudenza oggi. State attraversando un periodo molto particolare, caratterizzato da incertezze, stanchezza e forse perfino chiusura. Non chiudetevi troppo in voi stessi.

Gemelli: oggi voi dei Gemelli potete ritrovare nuovo slancio grazie alla vostra grinta che vi farà reagire davanti alle difficoltà. Nei prossimi giorni potresti partorire un’idea vincente che ti regalerà grandi soddisfazioni in futuro.

Cancro: occhio alle provocazioni che vi arriveranno in amore, fai attenzione. Gli ultimi due giorni sono stati un po’ altalenanti, ma già da domani andrà meglio.

Leone: voi del Leone dovrete oggi rimboccarvi le maniche e darvi da fare. Non importa se un progetto è partito in maniera incerta: dovresti puntare tutto su questo mese, perché avrai stelle particolarmente favorevoli.

Vergine: potrebbe affiorare un po’ di confusione e perfino nervosismo. Sarà soprattutto la sfera pratica, i soldi, a procurarti tensione nervosa. In amore, invece, potresti diventare poco presente.

Oroscopo del giorno, 4 Febbraio

Bilancia: giornata ideale per fare nuove conoscenze e ampliare la propria schiera di amicizie. La fortuna sembra raggiungere anche il lavoro.

Scorpione: buone notizie in arrivo in amore. Nel complesso sarà un mese molto positivo per i sentimenti. Nel lavoro non farti prendere dall’agitazione.

Sagittario: oggi voi del Sagittario avvertirete un desiderio d’amore, merito della Luna nel segno che vi farà concludere la settimana in modo positivo. In questa giornata ci sarà perfino chi s’imbatterà in un incontro da colpo di fulmine.

Capricorno: negli ultimi tempi hai acquisito più consapevolezza, una visione più chiara della tua situazione professionale. Purtroppo, però, il lavoro sta mettendo un po’ in ombra l’amore.

Acquario: mai come ora senti la necessità di liberarti di vecchi schemi, vecchie abitudini e vivere una vita diversa, fuori dall’ordinario.

Pesci: giornata interessante per gli incontri. Attenzioni alle nuove amicizie, potrebbe esserci qualcosa in più.