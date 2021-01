Oroscopo del giorno, 6 Gennaio: cosa dicono i segni zodiacali

Le stelle prevedono idee vincenti e meritevoli di attenzione per lo Scorpione

Curiosi di conoscere l’andamento di questo mercoledì dell’Epifania secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione segno per segno.

Ariete: oggi dovrete addio a Marte. Nelle prossime ore potresti accusare un po’ di stanchezza, mista a un nuovo entusiasmo provocato da Giove e Saturno.

Toro: Marte raggiungerà il vostro segno e ciò non accadeva da circa 2 anni. Inoltre Venere entrerà in un segno amico da venerdì. Insomma ci sono tutti i presupposti per un futuro roseo.

Gemelli: Marte vi abbandonerà nelle prossime ore e la notizia non è negativa per voi. Ci saranno Giove, Saturno e Mercurio ad appoggiarvi in questa giornata dell’epifania.

Cancro: Chi l’anno scorso ha dovuto fare i conti con qualche fastidio fisico o semplicemente con della stanchezza, d’ora in poi Marte vi aiuterà a recuperare.

Leone: Mercurio e Sole a breve entreranno in un segno a voi ostile e per voi questo potrebbe essere un piccolo trauma. Usate la massima cautela.

Vergine: finalmente voi della Vergine potrete contare su Marte nel vostro segno che influenzerà positivamente la vostra giornata.

Oroscopo del giorno, 6 Gennaio

Bilancia: oggi riuscirete a districarvi da una matassa quasi impossibile da sciogliere. Marte vi darà la grinta per affermare le vostre valenze più recondite.

Scorpione: avrete idee vincenti e meritevoli di attenzione ma occhio a non perdere la calma. Fra qualche giorno Venere e Mercurio favorevoli vi renderanno la vita più semplice.

Sagittario: potreste spendere qualcosina per un piacere personale e non dovrà essere una cosa da recriminare. Oggi tanto ci vuole

Capricorno: trascorrerete voi Capricorno una magnifica giornata dando ascolto alle nuove idee che vi verranno in mente. Assecondatele, sarà il caso di non lasciarsele sfuggire, quando siete così positivi vi tirate addosso anche la buona sorte.

Acquario: il settore delle amicizie sarà sicuramente quello più favorito per voi Acquario ma dovrete fare attenzione a selezionare bene le persone se non vorrete restare delusi.

Pesci: qualche sacrificio all’inizio dell’anno vi sarà richiesto ma prima di parlare di risultati occorrono impegno e ambizione, un primo bilancio estivo renderà consapevoli della scelta effettuata.