Oroscopo del giorno, 6 Marzo: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questo primo sabato di Marzo secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: secondo le stelle dovrete usare la massima cautela negli affari. La situazione economica non è delle migliori in questo periodo. Cercate di risparmiare in vista di alcune spese importanti.

Toro: voi del Toro avere bisogno di dedicare più tempo a voi stessi e sarebbe ottimo se iniziaste da oggi. Basta pensare sempre agli altri, pensate alla vostra salute psico-fisica e vedrete che riuscirete ad affrontare le giornate con la giusta carica.

Gemelli: sfruttate la giornata per affrontare un chiarimento in amore. Ultimamente avete avuto un po’ di contrasti con la persona amata. Un confronto a cuore aperto potrebbe riaccendere la fiamma dell’amore.

Cancro: sfruttate la giornata per mettervi in gioco e allargare le vostre conoscenze. State progettando grandi cose e una rete fitta di collaboratori potrebbe fare a caso vostro. Bene in amore.

Leone: cercate voi del Leone di portare al termine gli impegni poco alla volta. Avete voglia di ottenere subito dei risultati, ma cercate di avere pazienza e buonsenso.

Vergine: giornata proficua soprattutto sul lavoro. Avrete l’opportunità di stringere nuovi accordi con una persona che vi consentirà di ampliare i vostri orizzonti professionali.

Oroscopo del giorno, 6 Marzo

Bilancia: le stelle saranno promettenti soprattutto per quanto riguarda l’amore. La serata sarà elettrizzante, non perdete l’occasione. Il consiglio è quello di mettere da parte paure e preoccupazioni.

Scorpione: la giornata sarà influenzata dal passaggio di Venere nel segno. Nel lavoro servirà più impegno soprattutto adesso che siete al centro dei riflettori.

Sagittario: la vostra vita professionale procede a gonfie vele e il merito è tutto vostro. Belle sorprese in arrivo per chi avrà il coraggio di mettersi in gioco e la voglia di avanzare richieste proficue.

Capricorno: Venere aiuterà i sentimenti. Ottime notizie per tutte quelle coppie che hanno avuto un inizio anno turbolento, adesso non avranno più nulla da temere.

Acquario: voi dell’Acquario dovete prestare la massima prudenza. Un po’ di nervosismo potrebbe affiorare già in mattinata a causa di una questione economica importante. Cercate di mantenere concentrato il più possibile, la giornata sarà lunga.

Pesci: giornata pesante per voi, meglio rimandare ogni decisione a giorni migliori. In amore forti tensioni in sera. Insomma un sabato da dimenticare.