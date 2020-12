Converrà usare la massima cautela per i Gemelli a causa della Luna in opposizione

Curiosi di conoscere l’andamento di questo martedì dell’Immacolata secondo l’oroscopo del giorno? Buona lettura!

Ariete: sarà una giornata molto fruttuosa soprattutto nella sfera privata. Sarai pieno di energie e con la mente attiva come non mai. Preparati al cambiamento che sta per arrivare.

Toro: grazie a Venere nel segno ci sarà chi verrà inaspettatamente sedotto. Ciò che conta sarà lasciarsi andare conservando una sana lucidità.

Gemelli: Luna in opposizione, converrà usare la massima cautela. Qualcuno potrebbe accusare anche un piccolo disturbo fisico, forse legato allo stomaco e ai reni.

Cancro: giornata decisamente positiva. Vi state liberando di tutta quella negatività che vi ha accompagnato finora. La tua rinascita sarà dietro l’angolo.

Leone: come denotano le stelle sarà una giornata che favorirà soprattutto le compravendite, approfittatene. Se avete in mente un acquisto, sfruttate le prossime ore. Le stelle saranno dalla tua parte.

Vergine: Venere sarà nel segno e favoriti saranno i sentimenti. Chi è disposto a mettersi in gioco potrebbe fare delle nuove conoscenze.

Oroscopo del giorno, 8 Dicembre

Bilancia: tenete d’occhio le intuizioni perché potrebbero portarvi lontano. Siete ad un passo dalla liberazione che vi proietterà verso un futuro decisamente più roseo.

Scorpione: giornata particolarmente intrigante in amore per lo Scorpione. Venere nel segno stuzzicherà i sentimenti e vi coinvolgerà in un incontro piuttosto piccante.

Sagittario: cercate di essere più concreti e pratici. D’ora in avanti i vostri sogni saranno sempre realizzabili. Sta a voi programmare i prossimi passi.

Capricorno: iniziate a fare dei progetti in vista del prossimo anno. Perché non iniziare ad organizzare un bel viaggetto quando tutto questa emergenza sarà conclusa?

Acquario: giornata che vedrà voi Acquario coinvolti in una questione di carattere pratico. Qualcuno sarà impegnato nella spartizione di un patrimonio di famiglia.

Pesci: occhio Pesci che oggi che un ex socio o coniuge potrebbe comparire. Se così fosse non reagite d’impulso ma provate a sentire cos’ha da dirvi.