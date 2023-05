La storia di questo ragazzo ha fatto il giro del mondo. È diventato un eroe, a soli 13 anni, dopo aver salvato la vita della sua sorellina. Il suo nome è Owen Burns.

Tutto è accaduto in un normalissimo pomeriggio. L’adolescente e la sorella erano in casa da soli, poiché la madre Maggie si era fermata ad aiutare un parente dopo il lavoro. Owen Burns era nella sua cameretta, pronto a giocare al suo gioco preferito alla playstation. Improvvisamente ha sentito sua sorella gridare.

Era infastidito, lo faceva sempre per attirare l’attenzione. Così l’adolescente si è affacciato alla finestra, pronto a sgridarla. Ma è stato proprio in quel momento che ha visto un uomo che teneva la ragazzina e che cercava di trascinarla nel bosco poco distante dall’abitazione.

In preda al panico, il 13enne si è precipitato giù con la sua fionda ed ha cercato di colpirlo. Prima con un pezzo di marmo, riuscendo a prenderlo in mezzo agli occhi e poi con delle pietre raccolte da terra. Un altro colpo al petto, ha permesso alla sorellina di liberarsi e scappare in casa.

Il rapitore è fuggito e i due fratelli hanno subito chiamato la madre, che a sua volta ha allarmato le autorità.

Ero sconvolto, era una scena come quelle nei film. Le teneva una mano sulla bocca e aveva l’altro braccio intorno alla sua vita. A volte penso a cosa avrebbe voluto farle.

Le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare il rapitore in una stazione di servizio. Si tratta di un ragazzo di 17 anni che ora dovrà rispondere delle accuse di tentato rapimento, tentata aggressione criminale e aggressione per reato minore e percosse.

La madre del ragazzo non riusciva a credere alla storia dei colpi di fionda. Quella vecchia fionda che gli aveva comprato a 3 dollari e con la quale a volte si allenava in giardino, colpendo lattine vuote. Tuttavia, le autorità hanno confermato la versione di Owen. Il rapitore aveva un bernoccolo in mezzo agli occhi e un segno sul petto. Entrambi compatibili con il colpo violento di un sasso.