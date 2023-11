Papà muore improvvisamente e lascia moglie e 8 figli: nessuno sapeva della sua malattia

Papà James non sapeva delle sue condizioni, trascorreva le giornate tra lavoro e casa, non c'era cosa più importante dei suoi 8 figli

La storia di questo papà ha spezzato il cuore del mondo intero. James Green ha sempre sognato di avere una famiglia numerosa. Ha sposato la moglie Cloe ed è riuscito a diventare papà di ben 8 figli.

Cercava di farsi in quattro tra lavoro e casa, per aiutare la moglie a prendersi cura dei bambini. Amava essere padre e per lui non c’era nulla che contasse di più. Dopo il quinto figlio, nato con una paralisi cerebrale, Cloe ha deciso di farsi inserire un impianto contraccettivo. Tuttavia è rimasta di nuovo incinta e così i due hanno capito che quello era il loro destino. Dopo l’ottavo figlio, hanno deciso che la loro famiglia era finalmente completa.

Tuttavia, non immaginavano che ben presto tutto sarebbe cambiato, sarebbe stato stravolto. Dopo appena 12 settimane dalla nascita del loro ultimo figlio, Cloe una mattina si è svegliata e si è resa conto che James non respirava. La donna, nel panico, ha allarmato gli operatori sanitari e ha cercato di eseguire le manovre di primo soccorso.

Volevo urlare e piangere, ma sapevo che dovevo mantenere la calma.

Purtroppo il superpapà è deceduto poco dopo, in quello stesso letto. L’uomo soffriva di pressione alta, nessuno in famiglia si era mai reso conto delle sue condizioni di salute. Aveva una vita frenetica ed era sempre impegnato con i suoi bambini. Nemmeno lui sapeva di avere la cardiopatia ipertensiva. E poiché non aveva nemmeno il tempo per sottoporsi a degli esami di controllo, nessuno sapeva quanto la sua situazione fosse grave. Il papà si è spento in modo improvviso e straziante, Cloe si è ritrovata da sola a crescere i loro 8 figli.

Ho pensato che la mia vita fosse finita, non avevo idea di come avrei fatto senza James. Poi ho guardato quegli otto faccini, dipendevano tutti da me, e ho capito di doverlo fare per me e per James.

Fortunatamente questa mamma ha potuto contare sul sostegno della comunità, dei suoi familiari e anche di donazioni economiche che l’hanno aiutata a crescere i suoi figli e a dare loro tutto ciò di cui avevano bisogno, proprio come avrebbe fatto il loro papà.