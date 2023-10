Mamma 22enne chiama la polizia e chiede aiuto, ma viene arrestata per procurato allarme: trovata senza vita pochi giorni dopo

Non è chiaro di cosa avesse paura, ma le sue richieste non sono state ascoltate dagli agenti: la mamma 22enne è stata trovata morta

Il caso di questa mamma 22enne ha già fatto il giro del mondo. Hailey Silas, nei giorni precedenti al suo triste ritrovamento, aveva più volte chiamato le forze dell’ordine. Le sue continue richieste di aiuto, senza motivazioni, senza perché, avevano perfino portato al suo arresto con l’accusa di procurato allarme.

Gli agenti delle forze dell’ordine erano più volte intervenuti alle richieste di aiuto della mamma 22enne, senza dare peso alla sua situazione. Continuava a ripetere di avere paura e a chiedere di essere protetta dagli agenti. Era oggetto di minacce, ma non aveva prove di quello che diceva. Nei giorni successivi, in preda ad attacchi di panico, la donna ha continuato a telefonare ininterrottamente alle forze dell’ordine, costringendo gli agenti ad arrestarla per procurato allarme.

Pochi giorni dopo essere stata scagionata, Hailey Silas è stata trovata senza vita sopra una grande imbarcazione a 650 metri dalla sua abitazione. Sono stati alcuni uomini dell’equipaggio a notare il suo corpo e a lanciare l’allarme alle forze dell’ordine.

Nessuno sapeva delle paure della mamma 22enne

Non è chiaro cosa sia precisamente accaduto alla mamma 22enne, ma la vicenda sta facendo molto discutere e ha già fatto il giro del mondo. Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia, i cui risultati non sono ancora noti e che aiuteranno a far luce sulla causa certa del decesso.

Gli agenti non avrebbero tenuto conto della situazione mentale della donna e delle sue richieste di essere aiutata. Dopo l’arresto, aveva perfino chiesto di essere ricoverata in un ospedale psichiatrico. Nessuno sa cosa la preoccupasse veramente, nessun vicino, amico o familiare. Tutti l’hanno descritta come una madre felice, premurosa e sempre presente. In quei giorni non aveva chiesto aiuto a nessun altro, non aveva raccontato nulla di ciò che stava attraversando. Saranno solo le indagini e l’autopsia a far luce sulla drammatica vicenda e a dare risposte sul decesso.