Questa storia sta facendo molto discutere e si è già diffusa in tutto il mondo attraverso i social network. Un papà ha deciso di punire sua figlia dopo che si è presa gioco di una compagna di scuola malata. Tuttavia non tutti hanno condiviso il suo “metodo educativo”. Cosa ha fatto per scatenare una tale polemica sul web?

Le punizioni servono per educare i figli, per lasciare in loro una lezione importante, che possa insegnargli quanto la vita a volte possa essere dura e quanto ingiusto sia deridere i problemi del prossimo, invece di provare ad indossare le sue scarpe. E ogni genitore è libero di educare il proprio figlio con i metodi che ritiene più giusti.

Questo papà ha deciso di punire sua figlia dopo che si è comportata da bulla con un compagna malata di cancro, che a causa della malattia e delle cure, ha perso tutti i capelli.

Quando il genitore è venuto a sapere cosa era accaduto a scuola, ha deciso di usare un metodo che gli assicurasse che sua figlia non commettesse di nuovo quell’errore deludente. “È abbastanza grande per capire quanto quella compagna stia soffrendo“. Così, le ha rasato tutti i capelli e dopo le critiche ricevute sul web, la risposta dell’uomo non si è fatta attendere: