Un altro dei personaggi famosi, in questo caso dello sport, che almeno una volta nella vita ha scelto di diffondere un suo scatto di quando era bambino, è il campione della Juventus Paulo Dybala. Cercando sul web, la pagina Facebook “Chiamarsi Bomber” ha scovato le foto di molti campioni del calcio da bambini, tra cui quella del bomber argentino.

Impossibile non riconoscerlo, nonostante la foto sia stata scattata molti anni fa, quando Paulo era soltanto un bambino. Occhi grandi e sguardo birichino, le caratteristiche del suo volto che hanno resistito anche al tempo.

È interessante anche conoscere la sua storia. Tutte le tappe del suo percorso di vita e di carriera che lo hanno portato, oggi, ad essere uno dei calciatori più importanti del panorama internazionale.

Le sue radici trovano fondamenta in Europa, in realtà. Suo nonno Baleslaw, infatti, è nato e vissuto a Cracovia, in Polonia, fino a quando, poco prima della seconda guerra mondiale ha deciso di trasferirsi in Argentina. La famiglia si insedia a Laguna Larga, nel cuore del paese, ed è li che nasce prima suo padre Alfonso, poi Paulo e i suoi due fratelli.

Lo sconfinato talento calcistico de “La Joya“, questo è il soprannome che gli è stato poi affibbiato, si nota sin dai suoi primi anni di vita. Un talento che lo porta ad essere corteggiato da una delle maggiori società argentine, L’Instituto Atlético Central Córdoba.

L’approdo in Italia di Paulo Dybala

Paulo, nonostante sia in età adolescenziale, incanta il paese intero e diventa titolare inamovibile nella prima squadra. A suon di gol e grandi prestazioni, il suo nome inizia a risuonare nelle orecchie anche di club europei, tra cui il Palermo.

Credit Video: FTB98 – Youtube

Nell’estate del 2012 la società siciliana acquista Paulo Dybala per la cifra di 12 milioni di euro. Le prime due stagioni gli serviranno per ambientarsi nel bel paese, ma è nel terzo anno in Italia che la Joya conquista tutti, compresi i dirigenti delle maggiori società italiane e europee.

A spuntarla nella lotta per accaparrarsi il fantasista, è la Juventus. Nell’estate del 2015 il club bianconero lo acquista per 45 milioni di euro. Proprio a Torino, Paulo arriva all’apice della sua carriera. In cinque anni vince 5 campionati di fila, arriva con i suoi compagni per ben due volte in finale di Champions League e ne diventa il numero 10 e giocatore più rappresentativo. Da quest’anno, forma un tridente d’attacco stellare insieme a Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata.