Perché le uova non vanno lavate prima di riporle in frigo? Il vero motivo

Vi è mai capitato di comprare le uova e lavarle prima di metterle a conservare in frigorifero? Ecco, niente di più sbagliato. Se avete questa abitudine è ora il tempo di abbandonarla. Scopriamo insieme il motivo per cui le uova non devono essere lavate prima di conservarle in frigorifero.

Forse non tutti sanno che le uova sono caratterizzate dalla presenza di una glicoproteina, la mucina. Funzione della mucina è quella di proteggere l’uovo stesso dalla contaminazione di agenti microbici. Per cui, lavare le uova dopo averle comprate e prima di conservarle è una pratica sbagliata dal momento il lavaggio va ad eliminare la mucina.

Eliminando la mucina, quindi, la parte esterna dell’uovo sarebbe un terreno di attacco da parte di agenti microbici, principalmente batteri. Questi, a loro volta, avrebbero la possibilità di attaccare l’interno dell’uovo costituito da albume e tuorlo. In particolar modo, esistono due tipi di contaminazione. Una verticale che colpisce le ovaie o l’ovidotto della gallina. L’altra, orizzontale, si ha quando i contaminanti provenienti dalle feci dell’animale penetrano nell’uovo attraverso il guscio.

La pratica di non lavare le uova prima della conservazione è anche sottolineata nella legislazione dell’Unione Europea. Infatti, la normativa vigente vieta il lavaggio delle uova destinate al consumo umano. Si riportano le parole relative alla mucina:

Quando vengono rispettate le buone prassi di manipolazione, protegge l’uovo dalla disidratazione e costituisce una barriera naturale contro i contaminanti comuni presenti nella flora che pullula sulla superficie dell’uovo.

Come pulire il guscio delle uova

Dunque è sconsigliato lavare le uova destinare alla conservazione in frigorifero. Ma come possiamo pulirle prima di conservarle?

In questo caso, possiamo procedere in due modi. Se il guscio è pulito, possiamo limitarci al lavaggio delle mani dopo averle toccate. Se invece il guscio è sporco, possiamo procedere con l’utilizzo di un panno leggermente umido che possiamo applicare in maniera delicata sullo sporco. Tutto questo, però, potrà essere fatto appena prima dell’utilizzo dell’uovo stesso.