Perché mordiamo la persona che amiamo? Ecco svelato il motivo

Alla Yale University è stato condotto uno studio in cui è stato osservato che quando mordiamo il nostro partner, comportamento noto come ‘tenera aggressività’, è un modo per dire alla persona amata che stiamo controllando le emozioni. Inoltre, è stato anche rivelato che questa ‘tenera aggressività’ può manifestarsi nei momenti meno attesi.

Come già anticipato, coloro che mordono le persone che amano lo fanno per controllare le proprie emozioni e dimostrare di essere innamorati. Quindi se il tuo partner in un momento inaspettato ti morde senza motivo, devi cercare di non arrabbiarti. Questo, infatti, è uno dei tanti modi che dimostra quanto una persona ti ama.

Esistono diverse forme di ‘tenera aggressività’. Queste possono manifestarsi sotto forma di pizzichi rivolto al partner e dati in determinati momenti per mostrare il proprio affetto. Altre persone, invece, dimostrano il proprio amore tramite gesti più teneri.

Perché mordiamo la persona che amiamo?

Se fino ad ora pensavi che le persone che si comportano in questo modo fossero pazze non è così. Questi tipi di manifestazioni, infatti, sono abbastanza comuni nelle coppie che si amano davvero. Molti vedono in questo comportamento un modo malizioso per dimostrare tutto l’amore e l’affetto che hanno nei confronti del proprio partner.

Nel caso in cui tu sia una persona a cui non piacciono i morsi improvvisi, non ti preoccupare, puoi anche far sapere al tuo partner che può mostrarti i suoi gesti d’amore in altri modi. E se sei una di quelle persone che mordono, devi sapere che non a tutte le persone piace questo tipo di dimostrazione d’amore e d’affetto. Per evitare di infastidire il tuo partner, puoi sorprenderlo in un altro modo come, per esempio, potresti cucinare qualcosa per lui.

Inoltre, è molto importante che tu ascolta la persona amata in modo da cercare di rispettare sempre i suoi spazi.