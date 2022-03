Senza alcuna ombra di dubbio i test della personalità sono uno dei mezzi più diffusi con cui gli utenti del web trascorrono il loro tempo. Quello che presentiamo oggi è un test psicologico grazie al quale potrai scoprire il motivo per cui continui ad attirare partner sbagliati.

Ti sei mai chiesto perchè continui ad incontrare persone sbagliate? Se hai avuto molte delusioni d’amore e continui a sentirti incastrato in relazioni tossiche questo è il test psicologico che fa per te. Tutto quello che devi fare è guardare l’immagine e rivelare cosa vedi a primo impatto. Ci sono quattro possibili figure: una coppia di anziani, due musicisti, la donna sullo sfondo e l’intera scena. Scopriamo insieme i risultati!

Se nell’immagine in questione hai visto per primo una coppia di anziani significa che sei una persona che idealizza molto l’amore e vuoi vivere una favola. Vedi le cose in modo romantico e ti dimentichi di analizzare quali sono gli obiettivi della relazione e se il tuo partner soddisfa i tuoi interessi. Tendi ad innamorarti subito di una persona ma poi ne rimani sempre deluso.

Se invece hai individuato per primo due musicisti significa che non investi molto tempo nella ricerca dell’amore. Se vuoi davvero trovare il vero amore dovresti imparere ad essere più paziente e umile. Non essere solo quello che vuole essere conquistato, impara anche a conquistare.

Colore che hanno visto una donna sullo sfondo probabilmente soffrono di dipendenza emotiva. In questo caso, le persone si affezionano troppo velocemente e spesso non vengono ricambiate dal partener con la stessa intensità. Imparare ad essere più indipendenti ed aprire gli occhi sono le soluzioni migliori.

Infine, se il tuo sguardo è risucito ad individuare l‘intera scena, ossia tutti gli elemente nell’immagine, il motivo per cui hai avuto molte delusioni d’amore è molto semplice: l’indicesione. A volte, ti senti perso, hai molta insicurezza e non sai cosa vuoi veramente. Per avere relazioni sane dovresti sviluppare più sicurezza nella decisioni della tua vita quotidiana. Solo così potrai vivere una relazione in modo responsabile.