Perché viene il singhiozzo e come possiamo farlo passare

Ecco alcuni piccoli e semplici rimedi per farlo passare in fretta

Soffrite spesso di singhiozzo e cercate continuamente dei rimedi per mandarlo via? Siete capitati nella giusta pagina. Il singhiozzo è un fenomeno comune che a volte può rivelarsi molto fastidioso. Scopriamo insieme quali sono le cause ma soprattutto i rimedi per liberarci da questo piccolo fastidio.

Dal punto di vista medico, il termine per indicare il singhiozzo è ‘flutter diaframatico sincrono’. Il singhiozzo è un fenomeno dovuto a contrazioni ripetute e involontarie del diaframma. Il diaframma è il muscolo fondamentale per la respirazione. Infatti con il suo movimento di contrazioni e rilassamento assicura una respirazione corretta e profonda.

E sono proprio le ripetute e involontarie contrazioni del diaframma a provocare questo fenomeno. Se cercate dei suggerimenti su come far passare il singhiozzo vi trovate nella pagina giusta. Vediamo insieme dei semplici metodi per eliminare questo brutto fastidio.

I rimedi per eliminare il singhiozzo

C’è da dire che normalmente il disturbo passa dopo qualche minuto. Non è richiesto l’intervento medico se non per i casi più importanti. Infatti, il singhiozzo cronico può dar fastidio e può essere sintomo di qualche patologia.

Tuttavia, esistono dei rimedi naturali per allontanare questo disturbo. Primo fra tutti, l’apnea. Sembra infatti che trattenere il respiro per circa quindici secondi può essere d’aiuto per eliminare questo fastidio. Avete provato il cucchiaino d’aceto? Il sapore non sarà dei migliori ma può aiutare a fermare le contrazioni del diaframma.

Se non siete soddisfatti dei primi metodi descritti, ce ne sono altri. Ad esempio, masticare una fettina di limone si rivela utile nel combattere questo brutto fastidio. Per i più golosi, mettere del miele sotto la lingua o inghiottire rapidamente un cucchiaino di zucchero dovrebbe aiutare ad allontanare il problema. Se siete privi di tutti questi ingredienti, provate ad attrapparvi le orecchie con le dita e con delicatezza deglutire. Tutto ciò vi aiuterà a far passate in tutta fretta il singhiozzo.