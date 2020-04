20 esercizi contro lo stress da fare a casa, efficacissimi Tanti esercizi contro lo stress da fare a casa, per potersi allenare e liberare la mente da preoccupazioni e ansia. Eccone tanti per voi da provare.

Quali sono i migliori esercizi contro lo stress da fare a casa? Anche se non possiamo andare in palestra, a correre o a camminare, possiamo comunque tenerci in allenamento. Non è solo una questione estetica, ma anche di salute. Chiusi in casa sono tanti gli esercizi che possiamo fare.

Ci sono tanti esercizi di ginnastica che possiamo eseguire comodamente a casa, in ritagli di tempo in cui decidiamo di prenderci cura di noi stessi. Per allontanare ansia e stress non c’è niente di meglio di un po’ di sano allenamento. Ma non bisogna per forza uscire di casa, andare in strada, lungomare, in palestra. Bastano un po’ di volontà e voglia di allenarsi. Non abbiamo bisogno nemmeno di tanti attrezzi “professionali”. Possiamo benissimo sfruttare quello che abbiamo in casa.

Come preparare lo spazio in casa per allenarsi

Innanzitutto, cerchiamo di preparare bene lo spazio in casa per allenarsi in tutta sicurezza. Non è una palestra, ci possono essere molti pericoli e insidie. Possiamo farci male. E non è proprio il caso. Se abbiamo una stanza in più, magari usata finora come ripostiglio, possiamo liberarla e creare uno spazio tutto nostro per allenarci. Possiamo anche ritagliarci uno spazietto in garage, in soffitta, in mansarda. E se proprio non abbiamo uno spazio in più da adibire a palestra casalinga, nessun problema.

Potete anche ritagliare degli spazi in salotto, in cucina, in camera da letto. Basta spostare tavoli, tavolini, sedie e poltrone e mettere tutto temporaneamente in un angolo. Anche quello è allenamento. E già che ci siete potete anche passare l’aspirapolvere, unendo l’utile al dilettevole. Lo sapete che si può dimagrire con le pulizie di casa? Togliete tutti gli oggetti che potreste urtare o rompere. O tutti gli arredi che potrebbero darvi fastidio durante l’allenamento. E con i quali potreste farvi male.

A questo punto non vi resta che preparare gli attrezzi o gli oggetti utili per allenarvi e vestirvi come se doveste andare in palestra. Fate una bella coda di cavallo, indossate i vostri outfit da allenamento e preparatevi a mantenervi in forma. Allontanando ansia e stress, oltre ai chili di troppo che, stando in casa, inevitabilmente si accumulano.

5 esercizi yoga per combattere ansia e stress

Quando si pensa a esercizi per rilassarsi e ritrovare la forma mentale e fisica, sicuramente lo yoga è la disciplina orientale che ci viene in mente. Tramite le sue posizioni possiamo infatti mantenere in allenamento ogni parte del nostro corpo. Anche la nostra mente, che ne ha bisogno sempre.

Sono almeno 5 gli esercizi yoga che possiamo sfruttare per poter liberare la mente da pensieri negativi e sentirci nuovamente in pace con noi stessi. E anche il corpo ne può beneficiare, grazie a movimenti che sono in grado di mantenerci in forma in ogni occasione.

Sukhasana, la posizione semplice: è la posizione base dello yoga. Mettetevi a gambe incrociate, con la schiena bella dritta e le mani sulle ginocchia, nella posizione del mudra, unendo indice e pollice. Respirate profondamente. Balasana, posizione del bambino: con questa posizione potete allentare tensioni a carico di collo e schiena, riducendo ansia e stress. Mettetevi in ginocchio, inclinatevi in avanti a toccare la fronte con il tappetino. Stendete le braccia lungo il corpo con i palmi rivolti verso l’alto, vicino ai piedi. Respirate a fondo. Salamba Bhujangasana, posizione della Sfinge: mettetevi prone, unite le gambe, contraendo i glutei. Appoggiatevi sui gomiti e sollevate le spalle guardando avanti. Respirate profondamente. Uttanasana, posizione della pinza in piedi: in piedi, portate le braccia in alto inalando, poi espirate e piegatevi in avanti tenendo le gambe dritte. Le mani devono arrivare a lato dei piedi. Mantenete la posizione per 30 secondi, tornate in piedi e ripetete. Dhanurasana, posizione dell’arco: mettetevi prone, portando i talloni al sedere afferrando le caviglie con le mani. Inarcate la schiena rimanendo in appoggio solo con l’addome.

5 esercizi di respirazione

Gli esercizi di respirazione sono perfetti per chi vuole rilassarsi in ogni momento della giornare. Saper respirare bene non è facile. Lo diamo per scontato, ma in realtà quasi nessuno lo fa come si dovrebbe fare. Invece è importante fermarsi a contemplare ogni singolo respiro. Ecco 5 esercizi per respirare e rilassarsi al tempo stesso.

Respirazione diaframmatica: è una tecnica di respirazione utile per imparare a respirare bene e rilassare mente e corpo. Si usa il diaframma. Sdraiatevi o sedetevi con la mano sinistra sul petto e la destra sull’addome, respirando lentamente. La mano destra segue il movimento dell’addome, la mano sinistra rimane ferma. Respiro del fuoco: se siete agitati, ecco un modo per calmarvi subito. Appoggiate una mano sul petto, inspirate ed espirate con il naso concentrandovi sui movimenti di addome e petto. Respiro 3-5-3: una tecnica molto diffusa. Inspirate per 3 secondi, trattenete il fiato per 5 secondi ed espirate per 3 secondi. È una boccata d’ossigeno per mente e corpo. Respirazione 4-7-8: simile a quella precedente, è molto usata per chi ha problemi a rilassarsi la sera. Espirate con la bocca socchiusa, chiudete la bocca e inspirate per 4 secondi, trattenete il respiro per 7 ed espirate contando fino a 8. Respiro del sonno: a fine giornata, per dormire bene e cancellare tutti i pensieri negativi. Stendetevi sul letto, in un’atmosfera rilassante, nella penombra. Aprite la bocca, inspirate delicatamente ed espirate profondamente. Ripetete e godetevi il relax notturno.

10 esercizi per allenarsi a casa combattendo lo stress

Infine, eccoci a una serie di esercizi che possiamo comodamente fare a casa sia per allenare il corpo sia per allenare la mente. Così da combattere ansia e stress, ma al tempo stesso mantenere in forma il corpo pur non uscendo di casa.

Sedetevi comodamente, immaginate che il vostro braccio destro o sinistro, a seconda di quello che usate di più, sia pesantissimo. E ripetete che il braccio è pesante e voi vi sentite rilassati. Concentratevi bene su ogni parte del corpo rilassando ogni muscolo. Fate esercizi di stretching. Si tratta di movimenti che di solito si fanno per potersi preparare a fare una corsa o ad allenarsi in palestra. Ma possono tornare utili per tenere in allenamento ogni muscolo del corpo e al tempo stesso rilassarsi. Tenete rilassato il collo, inclinando la testa avanti e indietro, andando verso la spalla corrispondente. E poi girate la testa a disegnare dei cerchi con il naso, come se fosse una matita che disegna nell’aria. Potete anche sedervi su una sedia, rilassando la colonna vertebrale in avanti, la testa deve stare tra le gambe e le braccia rilassate. Alzate la schiena lentamente e abbassatela, ripetendo facendo diverse ripetizioni. Provate a fare lo step, anche solo con uno scalino di casa o con uno sgabello, facendo in modo di avere un sostegno sicuro. Sarà come rilasciare tutte le paure e lo stress, passo dopo passo. Contraete prima i glutei e poi gli addominali, per qualche secondo mantenendo in tensione i muscoli. Concentrandovi sul vostro corpo ritroverete la connessione con voi stessi. Avete mai provato a fare la ginnastica facciale? È utile per concentrarvi sui vostri muscoli. E anche per allontanare le rughe. Sollevate le spalle il più possibile, mantenendo la posizione per qualche secondo. Poi lentamente tornate alla posizione iniziale e ripetete. Tenete gli occhi chiusi e immaginate di essere in un posto lontano, un posto che amate e che è il vostro posto del cuore. Rimanete in una posizione comoda, anche a gambe incrociate, respirando profondamente. Su internet ci sono molti video che insegnano le arti marziali: potremmo iniziare a provare ad allenarci con le mosse base a casa, che ne dite?