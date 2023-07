Il settimanale Chi ha pubblicato uno scatto alquanto insolito dove si vede Pier Silvio Berlusconi a bordo di un motoscafo ma vestito con giacca e cravatta. Vi starete chiedendo cosa ci facesse vestito in questo modo in mare alla guida di un motoscafo.

Il settimanale ha spiegato bene che cosa fosse successo. A quanto pare l’amministratore delegato di Mediaset ha dovuto interrompere la vacanza in Costa Azzurra con con la compagna Silvia Toffanin e i figli Valentina Sofia e Lorenzo Mattia a causa di un impegno di lavoro.

Fonte: Chi

Pier Silvio doveva presenziare ad una riunione sullo sviluppo internazionale del gruppo Mediaset. Così si è vestito con la massima eleganza e stile come suo solito, si è messo alla guida di un tender della sua barca ormeggiata al largo ed ha raggiunto il porto per arrivare poi in aeroporto direzione probabilmente Milano per presenziare in tempo alla riunione.

Poi in serata il ritorno alla sua famiglia. D’altronde quando il dovere chiama bisogna rispondere presente. È sembrato un po’ strano vedere Pier Silvio elegantissimo alla guida di un motoscafo ma le ragioni erano valide.

La passione per l’attività fisica

Il 54enne si mostra più in forma che mai. Lui che fin da piccolo è stato un vero appassionato di sport e della fatica fisica. Lo ha ribadito anche in una recente lettera pubblicata da Repubblica. “Ho una vera dipendenza dalla fatica fisica, è così da quando ero piccolo e facevo agonismo. Mi nutro di fatica, l’esercizio fisico per me è liberatorio” – ha detto.

Nonostante l’importanza Pier Silvio non ama molto la vita mondana ma ne conduce una molto riservata. “Non è che non amo il jet set, ma adoro il rapporto con la gente comune. Parlare con le persone mi piace moltissimo e mi dà calore” – ha detto.