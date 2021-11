Prima della sua morte, marito apre il cofanetto che la moglie gli aveva sempre vietato di aprire

Questa è una storia davvero e commovente che dimostra come ogni coppia vive l’amore e la relazione tra due persone in modo diverso. L’importante è trovare un equilibrio che possa rendere il rapporto soddisfacente per entrambi. Come nel caso della donna che in punto di morte prende una decisione e il marito apre il cofanetto che per nessuna ragione al mondo prima avrebbe dovuto guardare.

Fonte foto da Pixabay

Questa coppia era sposata da molti anni. Si conoscevano fin da quando erano ragazzini. Ed è stato amore a prima vista. Ben presto sono andati a vivere insieme, si sono sposati e hanno avuto una lunga vita insieme.

Da quando sono andati a vivere insieme, però, la donna aveva un segreto. Un cofanetto che il marito non avrebbe mai potuto aprire. L’uomo era curioso, ma per amore verso la moglie non lo aprì mai, nemmeno quando era a casa da solo.

Un giorno, però, la donna si ammalò. Cominciò a trascorrere le sue giornate a letto. Il marito le era sempre accanto. Quando la moglie ha capito che la sua ora era quasi giunta, ha chiesto all’uomo di prendere quella scatola.

Avrebbero potuto aprirla insieme, per scoprire cosa c’era al suo interno. Dentro c’erano due piccole bamboline. E 100mila dollari. Il marito non capiva e così la donna gli ha spiegato il suo segreto.

Il marito apre il cofanetto e scopre il segreto della moglie

Prima di sposarsi, la madre di lei le disse di non litigare con il marito. Quando era arrabbiata doveva cucire una bambola di lana, per calmarsi. L’uomo vedeva solo due bambole e pensò di essere un buon marito. Ma non capiva la presenza dei soldi.

I soldi erano quello che la donna aveva guadagnato vendendo tutte le bambole che aveva realizzato in tutti quegli anni di matrimonio. E rimase senza parole.