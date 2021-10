Sei sicuro di conoscere davvero la tua personalità? Questo che presentiamo oggi è un test psicologico grazie al quale potrai scoprire dettagli in più sulla tua persona. Devi semplicemente guardare l’immagine e, senza pensare troppo, individuare una di due possibili figure. Vedi un serpente o una mano? Scopriamo insieme cosa significano!

Nel corso dell’ultimo periodo i test psicologici sono diventati virali sui social network. Infatti rappresentano uno dei principali mezzi con cui gli utenti trascorrono la maggior parte del loro tempo. D’altronde in rete possiamo trovarne di ogni tipo: dalle illusione ottiche, ai test di personalità fino ad arrivare ai quiz di logica.

Il test psicologico che vi proponiamo oggi sta diventando sempre più virale sui social. Più precisamente si tratta di un test in grado di rivelare la tua personalità in base a cosa puoi individuare nell’immagine in questione. Ci sono due possibili figure: una mano e un serpente. Quale hai visto per prima? Scopriamo insieme i risultati

Se nell’immagine in questione vedi una mano sei una persona instancabile. Non ti fermi mai, infatti sei sempre alla ricerca di nuove avventure ed esperienze da intraprendere. La zona di comfort non fa per te, anzi desideri avere sempre nuove sfide per mettere alla prova le tue abilità.

Non sei una persona che guarda al suo passato, al contrario vivi nel presente e sai bene come coglier l’attimo. Niente ti desta preoccupazione, non vuoi sprecare la tua vita a pensare ai problemi che non sono importanti. L’altruismo e la gentilezza sono le caratteristiche che ti contraddistinguono.

Se nell’immagine in questione vedi un serpente significa che sei una persona che pone molta attenzione alle cose e non ti sfugge nessun dettaglio. Hai un forte spirito libero, non sopporti che altre persone debbano darti indicazioni sulla vita o dirti cosa fare. Non credi nei rapporti stabili e duraturi, infatti preferisci avere relazioni a breve termine ma che ricorderai sempre.