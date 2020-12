Tiffany Taylor è una ragazza che ha trascorso 15 anni della sua vita, a nascondersi da mondo. La sua malattia l’ha costretta a chiudersi nel suo guscio e a vergognarsi di mostrarsi per quella che era. Quando aveva 14 anni, i medici la misero al corrente della diagnosi e per un’adolescente, è uno dei momenti più brutti della vita.

Quando ho scoperto di avere la vitiligine, avevo appena iniziato il liceo ed ero imbarazzata. Cercavo di coprirmi con il make-up. Volevo essere come le altre. Ma più passava il tempo, più la malattia progrediva e io aumentavo gli strati di trucco.

Tiffany era ossessionata ed insicura e ciò ha influito anche sulla sua vita sociale. Preferiva nascondersi, piuttosto che rischiare che qualcuno vedesse ciò che era.

Per 10 anni non sono riuscita ad accettare la mia condizione ed ho preso decisioni estreme per nasconderla meglio che potevo. Mi recavo al beauty salon più volte in una settimana, per l’abbronzatura spray. Soltanto così riuscivo a sentirmi bella. Quando è nato mio nipote, non lo prendevo in braccio. Volevo proteggere quella maschera dietro alla quale mi nascondevo.

Credit video: Good Morning America – YouTube

La vita di Tiffany Taylor oggi

La vitiligine è una condizione cronica della pelle caratterizzata da ipomelanosi o leucodermia, cioè dalla comparsa sulla cute, sui peli o sulle mucose, di chiazze non pigmentate.

Con il tempo, Tiffany Taylor ha imparato ad accettarsi e ad amare la sua pelle.

Mi sono innamorata della mia pelle ed ho imparato ad accettarmi per ciò che sono. Ho smesso di truccarmi, ho smesso con l’abbronzatura spray e ho iniziato a raccontare la mia esperienza sui social.

Con il suo gesto, questa ragazza ha lasciato al mondo intero una preziosa lezione. La vera bellezza non è in come appari, non è nel tuo aspetto, ma è in ciò che sei dentro.

Migliaia di persone hanno ringraziato Tiffany, perché lei è l’ispirazione che le aiuta ad accettarsi e a non vergognarsi per i propri difetti.

Grazie alla sicurezza e all’amore per se stessa, questa bellissima ragazza ha trovato anche l’amore. Si è sposata con un uomo che la ama per quello che è.